¡Îº´²ì¸©¡Ï¶¦±É¶ä¡¡JR¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡¡18Æü¤Ëº´²ì±ØÁ°¥Þ¥ë¥·¥§
¡¡º´²ì¸©Æâ19¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Öº´²ìÈ¯¡ª¡¡¸µµ¤¤¬¹¤¬¤ë¹çÆ±¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤¬18Æü¡¢JRº´²ì±ØÁ°¤Î¸òÎ®¹¾ì¤È¸òÎ®¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¤µ¤¬°Ý¿·¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£º´²ì¶¦±É¶ä¹Ô¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤ÈJR¶å½£¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡ÊÄ»À´»Ô¡Ë¤Î3¼Ò¤¬¹çÆ±¤Ç´ë²è¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö±ØÁ°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌòÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ë¥·¥§¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤Ë¸©Æâ¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿ÅªÂç±«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô»Ù±ç¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º´²ì¶¦±É¶ä¹Ô¤¬Ã±ÆÈ¤ÇËè·î³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢50²ó¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·3¼Ò¹çÆ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÈJR¶å½£¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥ë¥·¥§¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ïº´²ì¶¦±É¶ä¡á0952¡Ê22¡Ë2246¡£
¡¡¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë
