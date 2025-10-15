¡Îº´²ì¸©¡Ï¸©¿¦°÷µëÍ¿°ú¤¾å¤²´«¹ð¡¡4Ç¯Ï¢Â³¡¡·îµëÊ¿¶Ñ3.07¡ó¡¢1Ëü1005±ß
¡¡º´²ì¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¡¢¸©¿¦°÷µëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·îµë¤òÊ¿¶Ñ1Ëü1005±ß¡Ê3¡¦07¡ó¡Ë¡¢´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤ò0¡¦05¥«·îÊ¬°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤é¤Ë´«¹ð¤·¤¿¡£°ú¤¾å¤²´«¹ð¤Ï¤¤¤º¤ì¤â4Ç¯Ï¢Â³¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤ÎÌ±´Ö»ö¶È½ê¤ÎµëÍ¿¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¸©¿¦°÷¤ÏÌ±´ÖÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·îµë¤¬1Ëü1005±ß¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë·î¿ô¤¬0¡¦04¥«·îÊ¬²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·îµë¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤¬3¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¡£¿Íºà³ÎÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÂçÂ´½éÇ¤µë¤ò1Ëü3700±ß¡Ê6¡¦21¡ó¡Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡´«¹ðÄÌ¤ê¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë·î¿ô¤Ï4¡¦65·îÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¡Ê40¡¦8ºÐ¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯´ÖµëÍ¿³Û¤Ï617Ëü2Àé±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¡£¿Í·ïÈñ¤ÏÇ¯´ÖÌó42²¯±ßÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£»³¸ýÃÎ»ö¤Ï¡Ö´«¹ð¤òÂº½Å¤¹¤ë´ÑÅÀ¤ò´ðËÜ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë