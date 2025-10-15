¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³¡¹Éüµ¢¡¡18Æü¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÄ®ÅÄÀï¡¡¶â´ÆÆÄ¡Öºö¤òÎý¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡J1Ê¡²¬¤Ï14Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤Ç18Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Ä®ÅÄÀï¤Ë¸þ¤±¤¿Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿FW¤ÎÆ£ËÜ¡¢±°°æ¤¬¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¡£DF¾åÅç¤âÁ´ÂÎÎý½¬¤ËÉôÊ¬¹çÎ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤±¤¬¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¸Î¾ã²Ò¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢9·î27Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤ÏÄÌ¾ï1¿Í¤Î¹µ¤¨GK¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë3¿ÍÆþ¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤È¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ËÁª¤Ù¤ëÃÊ³¬¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£ºö¤â¤¿¤¯¤µ¤óÎý¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Ò¤È°Â¿´¤À¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ40¤Ç14°Ì¤ÎÊ¡²¬¤ËÂÐ¤·¡¢Ä®ÅÄ¤ÏÆ±55¤Ç6°Ì¤È¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£Éüµ¢¤¹¤ì¤Ð¸ÅÁãÂÐ·è¤È¤Ê¤ëÆ£ËÜ¤Ï¡Ö¡Ê»×¤¤¤Ï¡ËÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤ÎÂÐÀï¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¹¶·âÌÌ¤Ç°ã¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹±°°æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ëÆÀÅÀ¤ä¡¢Àª¤¤¤Å¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë