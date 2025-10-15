¡Îº´²ì¸©¡ÏÆüËÜ¤ÎÆ«¼§´ï¡¡»Ï¤Þ¤ê¤Î200ÅÀ¡¡¶å½£Æ«¼§Ê¸²½´Û¡Ö½é´ü°ËËüÎ¤¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡×Å¸¡¡¸©ÆâºÇ¸Å¤ÎÇò¼§ÊÒ¡¢À÷ÉÕ¤ÎÌÃÉÊ¤â
¡¡ÆüËÜÆ«¼§´ï¤ÎóÕÌÀ¡Ê¤ì¤¤¤á¤¤¡Ë¡¢ÁðÁÏ´ü¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Å¸¼¨²ñ¡Ö½é´ü°ËËüÎ¤¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ÝÆüËÜÆ«¼§´ï»Ï¤Þ¤ê¤ÎÁ´ËÆ¡×¤¬¡¢º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¸Í¼Ý²µ¤Î¸©Î©¶å½£Æ«¼§Ê¸²½´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±´Û¤Î³«´Û45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢17À¤µªÁ°È¾¤ËÍÅÄÄ®¤òÃæ¿´¤Ë¾Æ¤«¤ì¤¿Æ«¼§´ï¡Ö½é´ü°ËËüÎ¤¡×¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¸Å¤¤»þÂå¤ÎÆ«¼§´ïÊÒ¤Ê¤É·×Ìó200ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î7Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Æ±´Û¤Ï1980Ç¯11·î1Æü¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÅÄ¾Æ¤äÆéÅç¾Æ¡¢ÅâÄÅ¾Æ¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë¶å½£³ÆÃÏ¤Î¾Æ¤Êª¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ³«´Û¡£ºòÇ¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÌó334Ëü¿Í¤¬Íè´Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ï¸©Æâ¤ÎÍÒÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Æ«¼§´ïÊÒ¡ÖÇò¼§ÏÒ¡Ê¤ï¤ó¡ËÄìÉô¡×¤Î¾Ò²ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£1600¡Á10Ç¯Âå¤ËÂ¿µ×»Ô¤ÎÂ¿µ×¹âÎïÃ«ÍÒÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¡¢¸©Æâ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÇò¼§ÊÒ¡£ÍÅÄ¡¦Àô»³¤ÇÎÉ¼Á¤ÊÆ«ÀÐ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤Ë¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿È¤ÎÆ«¹©¤¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÍÒ¤ò»ý¤Á¡¢¼§´ï¤Î³«È¯¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡½é´ü°ËËüÎ¤¤Î»þÂå¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¾å³¨ÉÕ¤±¤Îµ»Ë¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Çò¼§¤Ë¸â¿Ü¤ÎÀÄ¤ÇºÌ¿§¤ò»Ü¤¹À÷ÉÕ¡Ê¤½¤á¤Ä¤±¡Ë¤¬Ãæ¿´¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸©½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î¡ÖîøÎÜÍþÀÄ¼§îØÏ¡ºíÊ¸ÎØ²Ö»°Â»®¡Ê¤µ¤Ó¤ë¤ê¤»¤¤¤¸¤æ¤¦¤Ï¤¹¤µ¤®¤â¤ó¤ê¤ó¤«¤ß¤Ä¤¢¤·¤¶¤é¡Ë¡×¤Ï¡¢5¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ëîØÌô¡Ê¤æ¤¦¤ä¤¯¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¿§¹ç¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÍÅÄ¾Æ¤ÎÎ´À¹¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£
¡¡´ë²è¤·¤¿Æ±´Û¤ÎÎëÅÄÍ³µªÉ×´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÆ«¹©¤¿¤Á¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÎÆ«¼§´ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿²áÄø¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¼«ÂÎ¤¬»ý¤Ä¹Ó¡¹¤·¤µ¤äÎÏ¶¯¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Å¸¼¨ÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÅÄ´ÛÄ¹¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤¬11·î1Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¡¢Ã´Åö³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤¬Ëè½µÆüÍË¤ÎÆ±2»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´ÑÍ÷ÎÁÂç¿Í800±ß¡£¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡£·îÍËµÙ´Û¡Ê½ËÆü»þ¤ÏÍâÆü¡Ë¡£Æ±´Û¡á0955¡Ê43¡Ë3681¡£
¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë
