¡¡2Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿Àï²Ð¤¬¤ä¤ß¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ê¿ÏÂ¤Î¸÷¤¬º¹¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÁÐÊý¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¤ò¸·¼é¤·¡¢¹±µ×ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¼çÆ³¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢ÄäÀï¤¬È¯¸ú¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¹ç°Õ¤·¤¿ÃÏÅÀ¤Þ¤ÇÉôÂâ¤òÅ±¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÀïÆ®³«»Ï¸å¤Ë¹´Â«¤·¤¿¿Í¼Á20¿Í¤òÁ´°÷²òÊü¤·¡¢¹´Â«Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿¿Í¼Á¤Î°äÂÎ¤âÊÖ´Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿ÍÌó2Àé¿Í¤ò¼áÊü¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÀïÆ®¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£ÄäÀï¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í½ç¼é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¬¥¶¤À¤±¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7Ëü¿Í¶á¤¤»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿ÀïÆ®¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄäÀï¤ò¿´¤«¤é´¿·Þ¤·¤¿¤¤¡£¿©ÎÁ¤ä°åÌôÉÊ¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¥¬¥¶¤Ç¤Ï¡¢µ²¤¨¤Ê¤É¤Î¿ÍÆ»´íµ¡¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶á¤¯»Ù±çÊª»ñ¤¬ÆÏ¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÀïÆ®¤¬·ã¤·¤¤¥¬¥¶ËÌÉô¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½»Ì±¤Îµ¢´Ô¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£·úÊª¤ÎÌó8³ä¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢¤¬¤ì¤¤Î»³¤È²½¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤¬Ìá¤ê¡¢À¸³èºÆ·ú¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò´ê¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÄäÀï¤ÏÀïÆ®³«»ÏÄ¾¸å¤Î2023Ç¯11·î¤Èº£Ç¯1¡Á3·î¤Î2²ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃ»´ü´Ö¤ÇÊø²õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ï¡¢ÄäÀï¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¶Ë±¦³ÕÎ½¤¬¤¤¤ë¡£¥Ï¥Þ¥¹¤Î¹ç°Õ°ãÈ¿¤ò¸ý¼Â¤Ë¹¶·â¤òºÆ³«¤¹¤ë·üÇ°¤Ï»Ä¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏÃæÅì¤ËÇÉÊ¼¤·¡¢Ãç²ð¹ñ¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤ä¥¨¥¸¥×¥È¤È¶¦¤ËÄäÀï¹ç°Õ°ãÈ¿¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£ÄäÀï¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅöÌÌ¤Ï´Ø·¸¹ñ¤¬´ØÍ¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÄäÀï¼Â¸½¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¥¬¥¶½»Ì±¤¬°è³°¤Ë°Ü½»¤¹¤ëÏÂÊ¿¹½ÁÛ¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÊÐ¤é¤º¡¢¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾ÞÁÀ¤¤¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ¾À·¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤¿¸ùÀÓ¤ÏÎ¨Ä¾¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡ÄäÀï¤«¤éÏÂÊ¿¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¡£¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ç¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥¬¥¶Å±¼ý¤È¤¤¤Ã¤¿ÆñÌä¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¥¬¥¶¤ÎÀï¸åÅý¼£¤òÃ¯¤¬Ã´¤¦¤«¤âÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¬¥¶ÏÂÊ¿¤Î¼óÇ¾µé²ñ¹ç¤Ç¡¢Âè2ÃÊ³¬¤Ø¤Î¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿20¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤é¤Ï¡¢Éü¶½¤äÏÂÊ¿¥×¥í¥»¥¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡£¥¬¥¶¤ÎºÆ·ú¤Ë¤Ï530²¯¥É¥ë¡ÊÌó8Ãû±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»Ù±ç¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹±µ×Åª¤ÊÃæÅìÏÂÊ¿¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶¨Ä´¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¤½¤Î·ëÂ«¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¼Â¸½¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
