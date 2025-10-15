¡ÖAI¤¬¼«Æ°Åª¤Ë³ô¤ò¹ØÆþ¡×¡ÖÇäµÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄÌÃÎ¡×SNS¤Ç¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¡¡50Âå¤¬1000Ëü±ß¤Îº¾µ½Èï³²
SNS¤Î¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¡ÖAI¤¬¼«Æ°Åª¤Ë³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¡ÖÇäµÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢º´²ì»Ô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤ª¤è¤½1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·8·î¡¢º´²ì»Ô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎSNS¤Ë¡¢¼Âºß¤¹¤ëÃËÀ¼Â¶È²È¤¬Åê»ñ¤ò´«¤á¤ë¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¤³¤ì¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎSNS¤Ç³ô¼°Åê»ñ¤Î¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡ÖÆþ¶â¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢AI¤¬¼«Æ°Åª¤Ë³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¡ÖÇäµÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·9·î¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ80Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤ÏAI¤¬¼«Æ°Åª¤Ë³ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¿ô»þ´Ö¸å¡¢¡Ö¤¤¤ÞÇä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÄÌÃÎ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖÇäµÑ¥Ü¥¿¥ó¡×¤ò²¡¤¹¤È»Ä¹â¤¬90Ëü±ß¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë5²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ414Ëü±ß¤òÆþ¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âAI¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤ÇäµÑ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢600Ëü±ß¤Û¤É¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤«¤é¡ÖÌ¤¸ø³«³ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¸¢Íø¤ÎÃê¤»¤ó¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¹ØÆþ¤Ë¤Ï1100Ëü±ß¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç600Ëü±ß¤¢¤ë¤Î¤Ç»Ä¤ê¤Î500Ëü±ß¤Û¤É¤òÆþ¶â¤¹¤ì¤Ð¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢510Ëü±ß¤òÆþ¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Î»Ä³Û¤Ï2800Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÌ¤¸ø³«³ô¤Î¹ØÆþ¤ò´«¤á¤é¤ì¡Ö3690Ëü±ß¤¬É¬Í×¡£»Ä¤ê¤Î890Ëü±ß¤òÆþ¶â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÈñÍÑ¤¬¹©ÌÌ¤Ç¤¤º¡¢²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¤Æº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Æþ¶â¤·¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿³Û¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ1004Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÅê»ñÏÃ¤äÉû¶È¤ÎÏÃ¤Ïº¾µ½¤òµ¿¤¦¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£