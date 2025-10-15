¡Ö½©¥«¥Ó¡×¤ËÃí°Õ¡¡Çß±«¤Î»þ´ü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¡¡ÂÐºö¤ÈÁÝ½ü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½©¤È¤Ê¤ê¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤Æü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î»þ´ü¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö½©¥«¥Ó¡×¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Çß±«¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ó¤òÀìÌç¤Ë¸¦µæ¤¹¤ëÀéÍÕÂç³Ø¤ÎÌð¸ýµ®»Ö½Ú¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀéÍÕÂç³Ø ¿¿¶Ý°å³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¦Ìð¸ýµ®»Ö ½Ú¶µ¼ø
¡Ö½©¤Î»þ´ü¤Î9·î¡¦10·î¤Îµ¤²¹¡¦¼¾ÅÙ¤¬¡¢Çß±«¤Î6·î¡¦7·î¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áº£¤Î»þ´ü¤Ë¤â¥«¥Ó¤¬Â¿¤¯À¸¤¨¤Þ¤¹¡£¡×
¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ãí°Õ¤¹¤ëÇß±«¡£¶å½£ËÌÉô¤¬Çß±«¤À¤Ã¤¿6·î¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï25.0¡î¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¼¾ÅÙ¤Ï75¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥«¥Ó¤¬¹¥¤à´Ä¶¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢10·î¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤ÇÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï25.1¡î¡¢Ê¿¶Ñ¼¾ÅÙ¤Ï75¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¡¢Çß±«¤Î»þ´ü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½©¤Ï±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1²ó¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ó¤ÏÇß±«»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤À¸¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥«¥Ó¤òµÛ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Èï³²¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Ó¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤¬¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ç¤¹¡£¥«¥Ó¤òµÛ¤¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¸ÆµÛ´ï·Ï¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Ë¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¥Ó¤¬Áý¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¡×
·ò¹¯Èï³²¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ë¥«¥Ó¡£º£²ó¤Ï¡Ö½©¥«¥Ó¡×¤ËÃí°Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ìð¸ý½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö´¹µ¤¡×¤È¡Ö¤Þ¤á¤ÊÁÝ½ü¡×¤Î2¤Ä¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö´¹µ¤¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥Ó¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¶õµ¤Ãæ¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾²¤äÊÉ¡¢¥â¥Î¤ËÉÕÃå¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁý¤¨¤Þ¤¹¡£É÷ÄÌ¤·¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥Ó¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡Ö¤Þ¤á¤ÊÁÝ½ü¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Û¤³¤ê¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤²È¶ñ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤ÉÅÅ²½À½ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ìð¸ý½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤Û¤³¤ê¤Ï¡¢¥«¥Ó¤Î±ÉÍÜ¸»¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÈÌÀ¤Î¤«¤µ¤ÎÉôÊ¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤äÆâÉô¤â¡¢¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤¿Êý¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Û¤³¤ê¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¡Ö¤Ï¤¿¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¿¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Éô²°Ãæ¤Ë¤Û¤³¤ê¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥«¥Ó¤òµÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ìð¸ý½Ú¶µ¼ø¤Ï¿¡¤ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
