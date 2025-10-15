¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥¤¤¬¹¥¤¡©¡ã²óÅú¿ô 38,950É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè321²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥¤¤¬¹¥¤¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥¤¤¬¹¥¤¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý »Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö²Ú¤ä¤«¥ß¡¼¥È¥Ñ¥¤
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1ÂæÊ¬¡Ë
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È 2Ëç
¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
¥·¥á¥¸ 1¥Ñ¥Ã¥¯
<¥¿¥Í>
µí¤Ò¤Æù 200g
¥Ñ¥óÊ´ Âç¤µ¤¸ 3
Íñ 1/2¸Ä
¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Âç¤µ¤¸ 2
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸ 1.5
¾®ÇþÊ´(ÂÇ¤ÁÊ´ÍÑ) Å¬ÎÌ
ÍÏ¤Íñ Å¬ÎÌ
¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¶Ì¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¢¥·¥á¥¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇ®¤·¡¢¶Ì¥Í¥®¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯ßÖ¤á¡¢¥·¥á¥¸¤â²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÎä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã¥¿¥Í¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬¤Ç¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Í¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¥·¥á¥¸¤ò²Ã¤¨¡¢¶Ñ°ì¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
3¡¢1Ëç¤Î¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò·¿¤è¤êÂç¤¤á¤ËÉß¤¹þ¤ß¡¢Í¾Ê¬¤ÊÀ¸ÃÏ¤òÍî¤È¤·¡¢Äì¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯Åù¤Ç·ê¤ò½ê¡¹¤¢¤±¡¢(2)¤òÉß¤µÍ¤á¤ë¡£
4¡¢»Ä¤ê¤Î¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È1Ëç¤Ï¡¢ÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌÍËÀ¤Ç¾¯¤·±ä¤Ð¤·¡¢Éý1cm¤Î12ËÜ¤ÎÂÓ¾õ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¡£
5¡¢ÂÓ¾õ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤òÊÔ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¡¢ÂÓ¤ËÍÏ¤Íñ¤ò¤Ì¤ê200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç25Ê¬°Ì¾Æ¤¯¡£
6¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ê¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¤³¤³¤Ç¤Ï¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤ª²È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
