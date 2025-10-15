¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ç¡ÖÌ÷¹ñ»²ÇÒ¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¡È½ÅÄÃ¡É¤È¤Ï¡©¡¡À¯ºöÌÌ¤òÅ°Äì¸¡¾Ú
¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤Î¸åÊÔ¡Û
¡¡³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛÃÂÀ¸¡×¡£¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬À¯¼£¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³°¸ò¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡Ä¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡Ö¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥é¥Ø¥éÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤È¡Ä¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬À¯¼£²È¤ò»Ö¤¹Á°Ìë¤ÎÁÇ´é¡¡¡ÖÊÝ¼éÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬À¯¼£²È¤ò»Ö¤¹Á°Ìë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤êºùÈþÎÓÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î¾®Âô°ìÉ§»á¤é¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬À¯¼£¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡¡1996Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþÅÞ¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÏºßÇ¤Ãæ¤Î2013Ç¯12·î¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¡£¹â»Ô»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÎºÝ¤Ï¡ÖÉáÃÊÄÌ¤êÃ¸¡¹¤È¤ª»²¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Î¿®Ç°¤È¤·¤Æ¤Ï¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â»²ÇÒ¤·¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤È¡¢¹â»Ô»á¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÀ¯¼£²òÀâ¼Ô¤Î¼Ä¸¶Ê¸Ìé»á¤Ï¹â»Ô»á¤Î¿´Ãæ¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ÏÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë´Ø¤ï¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤â¤¹¤´¤¯·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£Èà½÷¤ÎÃæ¤ÇÊý¸þÀ¤Ï¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢Çº¤Þ¤·¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢
¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¸½¼Â¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ë³°¹ñ¿Í¤òÇÓÀÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¡ÖÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ò¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ÆÂçÁÝ½ü¡×¤ò¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤ÏÈà½÷¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¯»ýÏÀ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤òÁ´¤Æ´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤ËÃåÃÏÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ä¸¶»á¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â»Ô»á¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂç¤¤¯¡¢
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¹ñÅÚ¤¬ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤À¤·¡¢ÌÙ¤«¤ë¤Î¤Ï³°¹ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤À¡¢¤È¤·¤Æ¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Îº´Æ£Àµµ×¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¹ØÆþÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹ÔÀ¯¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¹â»Ô»á¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¡©
¡¡¹â»Ô»á¤¬ÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òµó¤²¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤í¤¦¡£
¡¡¾®Âô»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Î»þ¡¢Èà½÷¤¬¹ñËÉ¡¦·³»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºö¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤ÎÀ¯ºö¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡ØÆüËÜÎóÅç¤ò¡¢¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÄ¹¤é¤¯¿êÂà¤·¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Ç¤Ï½ô³°¹ñ¤ËGDP¤ÇÈ´¤«¤ì¡¢¥ß¥¯¥í·ÐºÑ¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¡¦¼ê¼è¤ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤¢¤ë¡ØË¤«¤Ë¡Ù¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ç¸µÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤ÎÆ£°æÁï»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¶¯¤¯¡Ù¤È¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ê¹ñÎÏ¤¬È´ËÜÅª¤ËÁý¿Ê¤·¡¢½ô³°¹ñ¤È¶¥Áè¤Ç¤¤ë¹ñ²È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ØÆüËÜÎóÅç¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤¬±É¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñÌ±¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ÐºÑ¤â»º¶È¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤ò¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤ï¤¬¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢
¡ÖÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Ì¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤â°ìÄêÄøÅÙ¹â¤¤¤¬¡¢¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤¬Äã¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄÂ¶â¾å¾º¤¬Êª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¼Â¼ÁÀ®Ä¹¤âÆ±»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£°æ»á¡Ë
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹â»Ô»á¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤À¡£
¡Ö¡ØÀÕÇ¤¡Ù¤È¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥¯¥í¾õ¶·¤òÀ¯¼£¤¬¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¹ñÌ±¤¬Ë¤«¤µ¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¥Þ¥¯¥í¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ºâÀ¯¾õ¶·¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºâÀ¯¤¬°²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëºâÀ¯²þÁ±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹â»Ô»á¤ÏºâÀ¯µ¬Î§¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¤³¦´ð½à¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡ÊPB¡Ë¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀÇ¼ý¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆPB¹õ»ú²½¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬µ¬Î§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÄÌ³ÂÐGDPÈæ¤Î°ÂÄê²½¡×¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ê½ã¡ËºÄÌ³¤Î³ÈÂçÎ¨¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤¬¡Ê½ã¡ËºÄÌ³¤Î³ÈÂçÎ¨¤ò¾å²ó¤ì¤Ð¡¢¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤âºÄÌ³ÂÐGDPÈæ¤Ï°ÂÄê²½¤·¤Þ¤¹¡£PBµ¬Î§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ê½ã¡ËºÄÌ³ÂÐGDPÈæ¤Ç¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¡¢¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¾å¸Â¤ÎÃÍ¤â´ËÏÂÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¹çÍýÅª¤ÊºâÀ¯µ¬Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬µÞÆ
¡¡¹â»Ô»á¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¸å¡¢10·î6Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËö¤è¤ê2000±ß°Ê¾å¤â¾å¾º¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¯¥í·ÐºÑ¤Ç¤âºâÀ¯µ¬Î§¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï»È¤¨¤ë¤ª¶â¤ò¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÇÉ¬Í×À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¸¤¤»Ù½Ð¡Ë¡Ù¤ËÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÆ£°æ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÃì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âè°ì¤ÎÃì¤Ï¡¢¶µ°é¤äËÉ±Ò¤Ê¤É¡¢¹ñ²È¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ²È¤ÎÂ¸Â³¤Î¤¿¤á¡¢ÌÙ¤±¤äÀÇ¼ý¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ª¶â¤À¡£
¡ÖÂèÆó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢Åê»ñ¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¸þ¾å¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¡¢»º¶ÈÀ¯ºö»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¤ä¸ºÀÇ¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ÎºâÀ¯»Ù½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£°æ»á¡Ë
¡È¤¢¤ë½ÅÄÃ¡É¤Î±Æ¶Á
¡¡À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»Ô»á¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÅê»ñ¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Åê»ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¶âÍøÊ§¤¤¤ò´Þ¤á¤¿ÁíÈñÍÑ¤ò¾å²ó¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÃæ¿´¤Ë»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥Þ¥¯¥í¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ£°æ»á¡Ë
¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¹â»Ô»á¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ê¤É¤À¤¬¡¢
¡ÖÂ¾¤Ë¤âÃ»´üÅª¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ºÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ºÀÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¡¢¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÀìÌç²È¤Ï¡È¤¢¤ë½ÅÄÃ¡É¤Î±Æ¶Á¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹â»ÔÁíºÛÃÂÀ¸¡×¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤½¤Î¿Í¤À¡£
¡ÖÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Î»ÙÇÛ¤«¤é½ù¡¹¤ËÈ´¤±½Ð¤»¤ë¡×
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î±ÊßÀÍø×¢»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖÄ¹Ç¯ºâÌ³Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿ËãÀ¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ºâÀ¯¾å¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶âÍø¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁÊ¤¨¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´°Á´¤ËÉõ°õ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÍÞÀ©Åª¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ç²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Ì±°Õ¤òÇØ·Ê¤ËËãÀ¸¤µ¤ó¤Î»ÙÇÛ¤«¤é½ù¡¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÃæÀ¾µ±À¯»á¤â¸À¤¦¡£
¡Ö³°¸ò¤ÎºÇÂç¤Î»Ù¤¨¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÁªµó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤â´Ú¹ñ¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë°ìÌÜÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Áªµó¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯¸¢´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò½Å¡¹Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°ÊÔ¡Ú¡Ö¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥é¥Ø¥éÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤È¡Ä¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬À¯¼£²È¤ò»Ö¤¹Á°Ìë¤ÎÁÇ´é¡¡¡ÖÊÝ¼éÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬À¯¼£²È¤ò»Ö¤¹Á°Ìë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤êºùÈþÎÓÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î¾®Âô°ìÉ§»á¤é¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯10·î16Æü¹æ ·ÇºÜ
