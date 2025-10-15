¡Ö¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥é¥Ø¥éÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤È¡Ä¡×¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬À¯¼£²È¤ò»Ö¤¹Á°Ìë¤ÎÁÇ´é¡¡¡ÖÊÝ¼éÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛÃÂÀ¸¡×¡£¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¬À¯¼£¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³°¸ò¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡Ä¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ò°û¤ß¥£¤Î¤ä¤ê¥£¤Î¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡Ó¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¤¥±¥¤¥±¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¡¡22Ç¯¾è¤ê·Ñ¤¤¤À430Ëü±ß¤Î°¦¼Ö¡¦¥¹¡¼¥×¥é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛ½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«3½µ´ÖÍ¾¤ê¤ÇÆüÊÆ³°¸ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÉñÂæ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£10·î²¼½Ü¤ÎÍèÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ28Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¡¦³°¸ò¤¬ÀìÌç¤Î¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¦Á°ÅèÏÂ¹°»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë°ìÈÖ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á¤Î°¦Äï»Ò¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¤Î5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó80Ãû±ß¡Ë¤Ï¡ÈÁ°Ê§¤¤¡É¤Ê¤É¤È¸À¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¸½¼Â¼çµÁÅª¤Ç¼ÂÌ³Åª¤ÊÀ¯ºö¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¸¦µæ¡×
¡¡Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¦»°ËÒÀ»»Ò»á¤Ï¡¢
¡Öº£²ó¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤Ï¡È´é¸«¤»¡ÉÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁáÈÕ¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸·¤·¤¤Í×µá¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¡£Åê»ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÉ±ÒÈñ¤ÎÂçÉýÁý³Û¡¢NATO¿å½à¤ÎGDPÈæ5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤í¡¢¤ÈÍ×µá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤âÆüÊÆ´Ø·¸¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡¢¤ÈÀâ¤¯¤Î¤ÏµþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÃæÀ¾µ±À¯»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¤·¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤òÊ¬ÃÇ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤Ë¸·¤·¤¤Í×µá¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ì¤Ð¡È¤·¤á¤·¤á¡É¤È¹Í¤¨¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÆüÊÆ´Ø·¸¤ò·ø¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¤Ë½Ð¤Æ¤³¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÀ¾»á¤Ï¹â»Ô»á¤ò¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎÀµÅö¤Ê¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶¯¹Å¤ÊÊÝ¼éÇÉ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¤Ë¤Ï¼ÂÌ³Åª¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÇ°¤È¸½¼Â¼çµÁ¤ÎÆó¤Ä¤ÎÌÌ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿¿¤ÎÊÝ¼é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÁíºÛ¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤è¤êÌÐÌÚ¡ÊÉÒ½¼¡Ë¤µ¤ó¤äÎÓ¡ÊË§Àµ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬³°¸ò·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¸½¼Â¼çµÁÅª¤Ç¼ÂÌ³Åª¤ÊÀ¯ºö¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¸¦µæ¤·¡¢ÂÐ½è¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡×
¡Ö¡È¼ÂÌ³Åª¤Ç¶¯µ¤¤Ê³°¸ò¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë¡×
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¡¢
¡Ö¹â»Ô³°¸ò¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¼ê¤â¤ß¤Î³°¸ò¡É¤«¤é¡È¼ÂÌ³Åª¤Ç¶¯µ¤¤Ê³°¸ò¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñ¤Ã¤Æ¤â¡ÈÀí³Õ¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¹¡É¡ÈÆüËÜ¤ÎÂæÏÑÀ¯ºö¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢ÃæÀ¾»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤â¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î»þÂå¤È°ã¤¤¡¢º£¤ÏÊÆÃæ´Ø·¸¤¬¶ËÅÙ¤Ë°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤ÏÃæ¹ñ¤È¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¼ÂÌ³Åª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁ´Éô¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñÂ¦¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤Î©¾ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÝ¼éÅª¤ÊÍýÇ°¤ò»ý¤Ä¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡ÈÊÝ¼é¡É¤ÎÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¹â»Ô»á¤Ï1961Ç¯3·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£
¡ÒÉã¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¡¢Êì¤ÏÆàÎÉ¸©·Ù¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦¡¢¤´¤¯Ê¿ËÞ¤Ê¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¡Ó¡Ê¼«Ãø¡ØÈþ¤·¤¯¡¢¶¯¤¯¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¹ñ¤Ø¡£»ä¤Î¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¶¯¿Ù²½·×²è¡×¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡³à¸¶»ÔÎ©À¦Ëµ¡Ê¤¦¤Í¤Ó¡ËÃæ³Ø¡¢ÆàÎÉ¸©Î©À¦Ëµ¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¿À¸ÍÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô·Ð±Ä³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ½Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¼À¯·Ð½Î3´üÀ¸¤ÇºùÈþÎÓÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î¾®Âô°ìÉ§»á¤¬½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¡¢ÀÎ¥Ê¥Ê¥Ï¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¡¢¥Ð¥ó¥É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ä¤Ç¤ÈÆàÎÉÊÛ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Î¶á¤¯¤Î¾ÅÆî³¤´ß¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£Í×¤¹¤ë¤ËÉáÄÌ¤Î20Âå¤Î½÷À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡ÈÊÝ¼é¡É¤ÎÂåÉ½¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸ÞÇ¯´Ö¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥é¥Ø¥éÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÌ³°÷»î¸³¤Î¡Ò³ê¤ê»ß¤á¡Ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¼«Ãø¡Ø30ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥£¡Ù¤Ë¤Ï¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÅö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤Î·Ð±Ä´´Éô¤ò°é¤Æ¤ë³Ø¹»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÎÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë½Î¤Ê¤ó¤À¡£³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆËè·î¤ÎµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¸ÞÇ¯´Ö¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥é¥Ø¥éÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ó
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢
¡Ò¤ª¼ò¤Î»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃÏÃæ³¤¤Ç¡¢³¤¤Î¸«¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¡¢°û¤ß¥£¤Î¤ä¤ê¥£¤Î¤ä¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤È¤¡Ó
¡¡¤Ê¤É¤È¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦Ê×Îò¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Ë¿´¿ì
¡¡°ìÂÎ¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¹â»Ô»á¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÀ¯¼£²òÀâ¼Ô¤Î¼Ä¸¶Ê¸Ìé»á¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢Èà½÷¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤âÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±¼çÅÞ¤ÎÍÎÏ½÷ÀµÄ°÷¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤½÷À¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÈÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡93Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Æ½éÅöÁª¡£¼«Í³ÅÞ¡Ê³ÁÂô¼«Í³ÅÞ¡Ë¤ä¿·¿ÊÅÞ¤ò·Ð¤Æ96Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþÅÞ¡£ÍâÇ¯¡¢Èà½÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÁ°ÅÓ¤ÈÎò»Ë¶µ°é¤ò¹Í¤¨¤ë¼ã¼êµÄ°÷¤Î²ñ¡×¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¡Ö¹ñ²È´Ñ¡×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¦·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ÈÈà½÷¤ÏÃø½ñ¡ØÆüËÜ¤ò¼é¤ë ¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡Ù¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÊÔ¡Ú¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ç¡ÖÌ÷¹ñ»²ÇÒ¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¡È½ÅÄÃ¡É¤È¤Ï¡©¡¡À¯ºöÌÌ¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¡Û¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤ÇÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤³¤¦¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ºöÌÌ¤«¤éÅ°Äì¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯10·î16Æü¹æ ·ÇºÜ
