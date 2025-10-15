¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤ì¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¡©¡¡¿ûÅÄ¾Úö¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ä¡¡¼ç±éµéÇÐÍ¥¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Î¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×¤Ï¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«
¡¡1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¡¢¾¼ÏÂ´¶¤â½ÂÃ«´¶¤âÈùÌ¯¤Ê²Í¶õ¤Î¿§³¹¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡Ê¤Ï¤Ã¤×¤ó¤¶¤«¡Ë²£Ãú¡×¤ÇÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤è¤êÉñÂæ¤À¡£ÃÏ¤Ù¤¿¤Î¥´¥¶ÀÊ¤ÇÉ¨¤òÊú¤¨¤Æ¸«¤ëµ¤Ê¬¤ÇÄ©¤à¡£»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¡¢¼ã¼ê¼ç±éµéÇÐÍ¥¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È½¸¤á¡¢²áÀÑºÜµ¤Ì£¤Î¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡£º®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤Î½Ð¤À¤·¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁ´°÷¤¬¡Ö¼çÌòµé¡×¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡¼çÌò¤ÇéðÀî¹¬Íº¤ËÆ´¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë·àÃÄ±é½Ð²È¡¦µ×Éô¡Ê¤¯¤Ù¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡£Æñ²ò¤Ê±é½Ð¤ÇÉ¾È½¤ÏºÇ°¡¢·àÃÄ°÷¤«¤é¤ÏÉÔÊ¿ÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¡£¤¿¤ó¤«ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÌ£¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëµ×Éô¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏÈ¬Ê¬ºä²£Ãú¡£°ÆÆâ½ê¤Î¤ª¤Ð¤Ð¡Ê¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÅ±ð¤Ê½÷¡¦¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥Ð¡¼¡£¥³¥ï¥â¥Æ¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡¦¥È¥Ë¡¼°ÂÆ£¡Ê¤Þ¤µ¤«¤Î»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¶¼¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥ê¥«¤Î½õ¤±½®¤ÇÌµ½ý¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤ëµ×Éô¡£
¡¡¥ê¥«¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î·à¾ì¡¢¼Â¤ÏÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¡£µÒ¤ÎÆþ¤ê¤¬°¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö¡Ë¤Ï¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÅ¹¤Ø¤Î¶È¼ïÊÑ¹¹¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¡£»ÙÇÛ¿ÍÉ×ºÊ¡ÊÌîÅºµÁ¹°¡õ¸ÀÆ°¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¤ª¤«¤·¤¤Ä¹ÌîÎ¤Èþ¡Ë¤Ï½¾¶È°÷¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢´ÇÈÄ¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¤¤¤¶¤Ê¤®¥À¥ó¥«¥ó¡Ê¾®ÃÓ±É»Ò¡Ë¤¬¾ÈÌÀ·¸¤È¶î¤±Íî¤Á¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼ã¼ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÌÓæú¡Ê¤±¤º¤Í¡Ë¥â¥Í¡Ê½©¸µºÍ²Ã¡Ë¤ÏÍÄ¤¤Â©»Ò¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ËÇº¤ó¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤º¡£Í£°ìÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¸Å»²¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥È¥é°¹¤µ¤ó¡Ê¥¢¥ó¥ß¥«¡Ë¤À¤¬¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¤ªÇ¯º¢¤ÇµÒ¼õ¤±¤â°¤¤¡£ÉñÂæ´ÆÆÄ·ó²¼Æ¯¤¤â¤³¤Ê¤¹È¼¡ÊÌî´Ö¸ýÅ°¡Ë¤¬ËüÇ½¤Ç¤â¡¢¸µÌ¡ÃÌ²È¤Çº£¤ÏµÒ°ú¤¤Î¤¦¤ëÌì¡Ê°æ¾å½ç¡Ë¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥ÁÌò¤ËÎ©¤¿¤º¡¢Ëë´Ö·Ý¿Í¡ÊÀ¾Â¼¿ð¼ù¡¦Âç¿åÍÎ²ð¡Ë¤ÎÌ¡ºÍ¤âÃ×Ì¿Åª¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÒ¤ËË°¤¤é¤ì¾¦Çä¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤À¡£¿·¿ÍÊüÁ÷ºî²È¡¦Ë©Íé¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤¬¿Í´Ö´Ø·¸½á³êÌý¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î·à¾ì¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¥¼¥¨¥¼¥¨¡Ä¡ÄÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬°ÛÍÍ¤ËÂ¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¡¢¤Þ¤À¤¤¤ë¤Î¤è¡¢ÂçÊª¤¬¡£
¡¡·à¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ã¥ºµÊÃã¤Î¡¢µ¤¤Î¼å¤¤½¾¶È°÷¤¬¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢½Â¤¤¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¾®ÎÓ·°¡£È¬Ê¬ºäÇÉ½Ð½ê¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·Ù´±¤¬¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ê¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ËÉ¬¿Ü¤Î½äºº´¶¡Ë¡£¿§³¹¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢È¬Ê¬¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¡¦¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¡£¤½¤ÎÉã¤Ç¿À¼ç¤ÎÏÀÊ¿¡ÊºäÅì×½½½Ïº¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¤òÇ®Îõ¤Ë±þ±ç¤¹¤ëÂÀµÒ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Í¡£
¡¡º®ÆÙ¤Î½é²ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±é½Ð²È¤È¤·¤ÆÌîË¾¤òÊú¤¯µ×Éô¤¬ÉÎ»à¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢ÍýÁÛ¤ÎÉñÂæ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤Î¤«¤Ê¡£Âç¼ê´ë¶È¤ÎCM·ÀÌó°ú¤ÃÄó¤²¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤â¤½¤í¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¤³¤³¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖµÒ¤Ë¿¬¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÏ©¾å¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥é¡¼¤Ë¤±¤ó¤«Çä¤Ã¤¿¤ê¡ÊÀÎ¤Ï¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡Ë¡¢µÒ¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Î±é½ÐÏÀ¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤¿¤ê¤È¡¢µ×¡¹¤Ë½ë¶ì¤·¤¤¿ûÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê²½³ØÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢Ç®¶¸¤È¤¤¤¦¤«¼¹Ãå¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìò¼Ô¿Ø¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÈùÇ®¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£º®ÆÙ¤ÎÀè¤Ë¡¢²û¸Å¼ñÌ£°Ê³°¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£
µÈÅÄ Ä¬¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¦¤·¤ª¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÉ¾ÏÀ²È¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀéÍÕ¸©¿Í¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£2010Ç¯¤è¤ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë¤Æ¡ÖTV ¤Õ¤¦¡¼¤óÏ¿¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡Ê¢¨Ï¢ºÜÃæ¡Ë¡£¼çÍ×¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯10·î16Æü¹æ ·ÇºÜ
