°Ý¿·¤Ï¡Ö·×»»¤¬¶¸¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¡Ä¡¡¡È¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡ÉÃÂÀ¸¤Ç¾Ð¤¦ÌîÅÞ¤Ï
¡¡¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬½¢Ç¤¤·¡¢ÌîÅÞ¤Ï°ì´î°ìÍ«¡£Ãæ¤Ç¤âÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬ÉâÂÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Ê¼¡ÏºÀ¯¸¢¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö°Ý¿·¼¹¹ÔÉô¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼¹¹ÔÉô¤Î°ì¿Í¤Ï¡È·×»»¤¬¶¸¤Ã¤¿¡É¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö°Ý¿·´´Éô¤Ï¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤ò¸å¸«¤¹¤ë¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤é¤È²ñÃÌ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¿Ê¼¡ÏºÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤ÆÏ¢Î©¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤È°Ý¿·¤Î´Ø·¸¤ÏÇö¤¯¡¢
¡Ö±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡ÈÁáÉÄ¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏË³¤·¤¤¡×
¡¡ºÆ¤ÓÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤Î²òÀâ¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¸À¤¦¡ÈÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡É¤ò178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë°Æ¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¿¡£À¯ºöÌÌ¤Ç¤Î°ìÃ×ÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹â»Ô¥µ¥¤¥É¤Ï¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤é¤ÈÏ¢Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÈÕ¡¢°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©¸õÊä¤«¤éÃ¦Íî¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
»²À¯ÅÞÆþ¤ê¤Ë°ÕÍß
¡¡²¾¤Ë¿Ê¼¡ÏºÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Ý¿·¤ÎÀè¹Ô¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¡£
¡Ö°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©»²²Ã¤Î¾ò·ï¤Ë¡¢Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡É¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë°Ý¿·¤¬¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ëÅÔ¹½ÁÛ¤Ï¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç2ÅÙ¤âÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡ºßµþ¤Î°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÂçºåÁÈ°Ê³°¤ÏÁªµó¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤âÉ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤è¤ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤ò°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤Ë·Ç¤²¤ë¤Ù¤¤À¡£¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¼¹¹ÔÉô¤¬ÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¼¹Ãå¤·¤ÆÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤é¡¢ÂçºåÁÈ°Ê³°¤ÎµÄ°÷¤ÏÀãÊø¤òÂÇ¤Ã¤ÆÅÞ¤òÎ¥¤ì¤ë¤è¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡È°ÜÀÒÀè¡É¤Ë¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤ä¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÞÀª¹¥Ä´¤Î»²À¯¤¬¡ÈÁÀ¤¤ÌÜ¡É¤È¸«¤ë¸þ¤¤ÏÂ¿¤¤¡£Àè·î¡¢¥¦¥Á¤«¤éÎ¥ÅÞ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ½üÌ¾¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î½°±¡µÄ°÷¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢»²À¯ÅÞÆþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÎÏÅª¤À¤È¤«¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿´ØÅìÃÏÊý¤Î»ÙÉôÄ¹¤Ï¡¢ÁªµóÄ¾¸å¤Ë»²À¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Î»²±¡µÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡¢²÷Âú¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÈÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¡¡AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°ÂÌîµ®Çî»á¤¬ÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë°ÂÌî»á¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿°Ý¿·µÄ°÷¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×
¡¡°ÂÌî»á¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·ÈæÎãÂåÉ½¤Ç½éÅöÁª¡£½êÂ°µÄ°÷¤ÏÆ±»á°ì¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢2.6¡ó¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤ÇÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¡£IT¤ËÌÀ¤ë¤¤°ÂÌî»á¤Ï¡¢º£·î2Æü¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡Ö¤ß¤é¤¤¤Þ¤ë¸«¤¨À¯¼£»ñ¶â¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯¼£Éôµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«¸ø¤ÏÀè¤Î»²±¡Áª¤Ç²áÈ¾¿ô¤Þ¤Ç3µÄÀÊÉÔÂ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï°ÂÌî»á¤ËÍ¿ÅÞ²ñÇÉÆþ¤ê¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Åö½é¡¢°ÂÌî»á¤Ï¡Ö¡Ê²ñÇÉ¤Ë¡ËÀäÂÐÆþ¤ë¤È¤â¡¢ÀäÂÐÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»²À¯ÅÞ¤â¹ñÌ±Ì±¼ç¤â¤¤¤º¤ì¹ñÌ±¤ËË°¤¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ïº£¸å¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤º¡ÈÀèÊªÇã¤¤¡É¤·¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ï20Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Î°Ý¿·¤Ï¡Ä¡Ä¡£
