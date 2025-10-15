¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼ÁÁÇ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸¦µæÃæ¤Ï¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¡Ä¡×¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¡¦ºä¸ý¶µ¼ø¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¥é¥Ü¥Þ¥Þ¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡É×ÉØÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î2¸¦µæ¼Ô¤È¶¦¤Ë²á¾ê¤ÊÌÈ±Ö¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖÀ©¸æÀTºÙË¦¡×¤ÎÈ¯¸«¤Ç¡¢2025Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçºåÂç¤Îºä¸ý»ÖÊ¸¡Ê¤·¤â¤ó¡ËÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ê74¡Ë¡£¤¬¤ó¤ä¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤¿¸ùÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ºä¸ý¶µ¼ø¤ÈºÊ¡¦¶µ»Ò¤µ¤ó
Ìµµë¤Ç¼Â¸³
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Äø¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏµÕÉ÷¤À¤Ã¤¿¡£µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉô»þÂå¡¢ÉÂÍý³Ø¶µ¼¼¤ËÂ°¤·¡¢ÌÈ±Ö¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¯¡£ÌÈ±Ö¤¬ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤ò·âÂà¤¹¤ë°ìÊý¡¢²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë¼«¿È¤ÎºÙË¦¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤¦¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅö»þ¤Î°å³Ø³¦¤Ï¡¢ÌÈ±Ö¤òÍÞ¤¨¤ëºÙË¦¤Ê¤É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ï¼±¤Ç¡¢Æ±ÂçÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÃæÂà¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ò¸¦µæ¤¹¤ë°¦ÃÎ¸©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë°Ü¤ê¡¢Ìµµë¤Î¤Þ¤Þ¼Â¸³¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÊ¤Î¶µ»Ò¡Ê¤Î¤ê¤³¡Ë¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£1977Ç¯¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¸«³Ø²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç°å³ØÀ¸¤Î¶µ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¡¢¤½¤ì¤¬±ï¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢·ëº§¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼ÁÁÇ¤Ê¤Î¤Ë¸¦µæÃæ¤Ë¸«¤»¤ëºä¸ý¤µ¤ó¤Î¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡È¥é¥Ü¥Þ¥Þ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¡¢¶µ»Ò¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤¬ÊÆ¹ñÎ±³ØÃæ¤Î85Ç¯¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÎTºÙË¦¤Î°ìÉô¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤È¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¡¢À©¸æÀTºÙË¦¤ÎÂ¸ºß¤òÄó¾§¡£³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó20Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Â³¤±¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤â»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¼Â¸³À¸³è¤ÏÂ³¤¡¢ºåÂç¤Îºä¸ý¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¶µ»Ò¤µ¤ó¡¢¡Ö¥é¥Ü¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡6Ç¯Á°¤Î2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëÀ©¸æÀTºÙË¦¤ÎÌò³ä¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Ê¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¹Äµï¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þºä¸ý¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÀê¤á¤ë»×¤¤¤ÏÆüËÜ¤Î´ðÁÃ²Ê³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çÉÔÂ¡£ÇÉ¼ê¤µ¤¬¤Ê¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤òµ¯ÇúºÞ¤Ë¸¦µæ»ñ¶â¤ÎÁý³Û¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÀ®²Ì¡¢²÷µó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
