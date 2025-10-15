µð¿Í¡¦Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É¤È¶ðÅÄÆÁ¹£³·³´ÆÆÄ¤¬ÂàÃÄ¡¡ºòÇ¯£´Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°£Ö¹×¸¥¡¢°¤Éô´ÆÆÄ»Ù¤¨¤¿Ì¾»²ËÅ
¡¡µð¿Í¤Ï£±£´Æü¡¢Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¤È¶ðÅÄÆÁ¹£³·³´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢µåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¡¢ÂàÃÄ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó²¬¥³¡¼¥Á¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºòÇ¯¡¢£²·³´ÆÆÄ¤«¤é¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥³¡¼¥Á¿Ø¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÆ±¥Ý¥¹¥È¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÃù¶â£±¤Î¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£Ã£ÓÂè£±£Ó¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤ÆÇÔÂà¡£Í¥¾¡¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Ï£²£²Ç¯¤Ë¸¶Á°´ÆÆÄ¤ÎÍ¶¤¤¤â¤¢¤ê£³·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë²£ÉÍ¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤Æ°ÊÍè£²£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿Í¤ËÉüµ¢¡££³·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£´Ç¯´Ö¡¢¼ç¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤Î¼ã¼ê¤Î»ØÆ³¤Ë¿ÔÎÏ¡£Áª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·Ç®¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Ïºû¸¶¡¢»°ÄÍ¤¬°éÀ®·ÀÌó¤«¤é»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¾º³Ê¡£ÀäÉÔÄ´¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀõÌî¤ËÅª³Î¤Ê½õ¸À¤òÁ÷¤ê¡¢Èô¤Óµé¤Ç¤Î£±·³¾º³Ê¡¢ÉüÄ´¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç£³·³Îý½¬¤ò»Ø´ø¡£Ìî¼ê¤Îµï»Ä¤êÆÃÂÇ¤Þ¤ÇÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËµåÃÄ¤«¤éÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö£´Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼ã¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÆÍ¤È´¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÊâÄ´¹ç¤ï¤»¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡£È´¤¯»þ¤Ï°ìµ¤¤ËÈ´¤¤¤Æ¡¢º£¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¤ËÎÏ¤òÇúÈ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Àª¤¤¤¬½Ð¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Æó²¬¡¡ÃÒ¹¨¡Ê¤Ë¤ª¤«¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë£±£¹£·£¶Ç¯£´·î£²£¹Æü¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡££´£¹ºÐ¡£¹ÎÍ¡¢¶áÂç¤ò·Ð¤Æ£¹£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££°£¸Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¡¢£±£³Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡££±£µÇ¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢£±£·¡¢£±£¸Ç¯¤Ï£±·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡££±£¹Ç¯¤Ï£Â£ÃÉÙ»³´ÆÆÄ¡££²£°Ç¯¤«¤éµð¿Í£³·³Áí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢£³·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢£²£²¡¢£²£³Ç¯£²·³´ÆÆÄ¡¢£²£´Ç¯¤«¤é£±·³¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡£
¡¡¢¡¶ðÅÄ¡¡ÆÁ¹¡Ê¤³¤Þ¤À¡¦¤Î¤ê¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¶£²Ç¯£¹·î£±£´Æü¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡££¶£³ºÐ¡£ºù°æ¾¦¤«¤é£¸£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£ËþÎÝËÜÎÝÂÇ£±£³ËÜ¤Î¡ÖËþÎÝÃË¡×¡££¹£´Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¡££°£°Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï³ÚÅ·¡¢²£ÉÍ¤Ç¥³¡¼¥Á¡¢£±£¶Ç¯¤«¤é£±£¹Ç¯¤Þ¤ÇÆÈÎ©¥ê¡¼¥°»Í¹ñ£É£Ì¡¦¹âÃÎ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤«¤éµð¿Í£³·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£