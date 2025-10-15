¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£±±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤â¥Ï¥ÈÇÉ¤Ê°õ¾Ý¡á£Î£Ù°ÙÂØ³µ¶·
¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£±±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤â¥Ï¥ÈÇÉ¤Ê°õ¾Ý¡á£Î£Ù°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£±±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡£ËÜÆü¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ£±£µ£²±ßÂæ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¥É¥ë±ß¤ÏÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¹â»Ô»á¤Î¼«Ì±ÁíºÛÁª¾¡Íø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿µÞ¾å¾º¤â°ìÉþ¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤ÎÁ´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£Â£Å¡Ë¤Ç¤Î¹Ö±é¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢£Æ£Ò£Â¤¬¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥·ー¥È½Ì¾®¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤Â³¤°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â¥Ï¥ÈÇÉ¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¥É¥ë°Â¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶âÍËÆü¤Îº®Íð¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢´ë¶È£µ¼Ò¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦Ë¡£³£°£±¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ãæ¹ñ³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇãÌá¤·¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢£±¡¥£±£¶¥É¥ëÂæ¤ò²óÉü¡£¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤¬Ç¯¶â²þ³×¤Î°ì»þÄä»ß¤òÄó°Æ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢¥æー¥í¤ÏÇã¤¤Ìá¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¶â²þ³×Ää»ß¤Ï¼Ò²ñÅÞµÄ°÷¤é¤¬µÄ²ñ¤Ç¤Î»Ù»ý¤È°ú¤´¹¤¨¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¾ò·ï¤Î£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ò²ñÅÞ¤Ï¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤Ë¤Ï»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥í¤ÏÇãÌá¤·¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥æー¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ºàÎÁ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åê»ñ²È¤¬¤³¤ì¤òºâÀ¯·òÁ´À¤ò°ìÃÊ¤È°²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ²¼¤²½Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÆü¤Ï°ì»þ£±¡¥£³£²¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤Î£¶－£¸·î¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ç£É£Ì£Ï¼º¶ÈÎ¨¤¬¾å¾º¤·¡¢½µÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡Ê¾ÞÍ¿½ü¤¯¡Ë¤Î¿¤Ó¤âÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥É¤ÏÇä¤ê¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÈÊâ°Â¤Î¾õ¶·¤ÇÂÐ±ß¤ä¥æー¥í¤Ç¤â²¼Íî¤·¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï£²£°£±±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¡£
¡¡±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇ¯ÆâÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¼ã´³¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î³ÎÎ¨¤Ï£´£°¡óÄøÅÙ¡£¸«Êý¤âÍÍ¡¹¤Ç¡Ö±Ñ¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡ËÆâ¤Î¥Ï¥ÈÇÉ¤Î¼çÄ¥¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯ÆâÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥ìー¥È¡ÊºÇ½ªÅþÃ£ÅÀ¡Ë¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤«¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Î°ìÊý¡¢¡Öº£²ó¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï±ÑÃæ¶ä¤ÎÀ¯ºö·ÐÏ©¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ó¥É²¼Íî¤Ï°ì»þÅª¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£±±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡£ËÜÆü¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ£±£µ£²±ßÂæ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¥É¥ë±ß¤ÏÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¹â»Ô»á¤Î¼«Ì±ÁíºÛÁª¾¡Íø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿µÞ¾å¾º¤â°ìÉþ¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤ÎÁ´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£Â£Å¡Ë¤Ç¤Î¹Ö±é¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢£Æ£Ò£Â¤¬¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥·ー¥È½Ì¾®¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤Â³¤°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â¥Ï¥ÈÇÉ¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ê¥É¥ë°Â¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶âÍËÆü¤Îº®Íð¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æßî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢´ë¶È£µ¼Ò¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦Ë¡£³£°£±¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ãæ¹ñ³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇãÌá¤·¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢£±¡¥£±£¶¥É¥ëÂæ¤ò²óÉü¡£¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤¬Ç¯¶â²þ³×¤Î°ì»þÄä»ß¤òÄó°Æ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢¥æー¥í¤ÏÇã¤¤Ìá¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¶â²þ³×Ää»ß¤Ï¼Ò²ñÅÞµÄ°÷¤é¤¬µÄ²ñ¤Ç¤Î»Ù»ý¤È°ú¤´¹¤¨¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿¾ò·ï¤Î£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ò²ñÅÞ¤Ï¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤Ë¤Ï»¿À®É¼¤òÅê¤¸¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥í¤ÏÇãÌá¤·¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥æー¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ºàÎÁ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åê»ñ²È¤¬¤³¤ì¤òºâÀ¯·òÁ´À¤ò°ìÃÊ¤È°²½¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ²¼¤²½Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÆü¤Ï°ì»þ£±¡¥£³£²¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤Î£¶－£¸·î¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ç£É£Ì£Ï¼º¶ÈÎ¨¤¬¾å¾º¤·¡¢½µÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡Ê¾ÞÍ¿½ü¤¯¡Ë¤Î¿¤Ó¤âÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥É¤ÏÇä¤ê¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÈÊâ°Â¤Î¾õ¶·¤ÇÂÐ±ß¤ä¥æー¥í¤Ç¤â²¼Íî¤·¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï£²£°£±±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç°ì»þ²¼Íî¡£
¡¡±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇ¯ÆâÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¼ã´³¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î³ÎÎ¨¤Ï£´£°¡óÄøÅÙ¡£¸«Êý¤âÍÍ¡¹¤Ç¡Ö±Ñ¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡ËÆâ¤Î¥Ï¥ÈÇÉ¤Î¼çÄ¥¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯ÆâÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥ìー¥È¡ÊºÇ½ªÅþÃ£ÅÀ¡Ë¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤«¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Î°ìÊý¡¢¡Öº£²ó¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï±ÑÃæ¶ä¤ÎÀ¯ºö·ÐÏ©¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥ó¥É²¼Íî¤Ï°ì»þÅª¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ