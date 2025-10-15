£Ê£²ÈØÅÄ¡¡£Ä£Æ¾¾¸¶¹¡¤¬¸µÆ±Î½¤Î£Í£Æ¼¯¾Â¤È¤ÎÂÐ·è¤ËÆ®»ÖÇ³¤ä¤¹¡Ä£±£¸Æü¡¦¥Û¡¼¥àÆÁÅçÀï
¡¡£Ê£²ÈØÅÄ¤Ï£±£´Æü¡¢¥Û¡¼¥à¡¦ÆÁÅçÀï¡Ê£±£¸Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÀÅ²¬¡¦ÈØÅÄ»ÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½Ð¾ìÄä»ßÌÀ¤±¤Ç£²»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë£Ä£Æ¾¾¸¶¹¡¤¬ÌÁÍ§¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ó¥í¤ÎÍê¤ì¤ë¡ÈÆ®¾¡É¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£ÆÁÅç£Í£Æ¼¯¾ÂÄ¾À¸¤Ï£²£±Ç¯¤«¤é£²£´Ç¯²Æ¤Þ¤ÇÈØÅÄ¤ËºßÀÒ¡£¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µåºÝ¤âÀï¤¨¤ë¡×¡£ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ò¸Ø¤ë£±³ØÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¤Ïº£µ¨ÆÁÅç¤Ç£²£¹»î¹ç£²ÆÀÅÀ¤È·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë»ß¤á¤Ë¹Ô¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡°Â´Öµ®µÁ´ÆÆÄÂÎÀ©½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àá¤Î¹ÃÉÜÀï¡Ê£´Æü¡Ë¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤¬¡ËÅª³Î¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÂÅ¶¨¤»¤º¡¢Á´°÷¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤«¤é¼ºÅÀ¤Ï¸º¤ë¡×¡£¼«¿È¤â¿·»Ø´ø´±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´·¤ì¡¢Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÈØÅÄ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£µ£±¤Ç£¸°Ì¡£ÂÐ¤¹¤ëÆÁÅç¤ÏÆ±£µ£´¤Ç£´°Ì¡£¤³¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÍî¤È¤»¤Ð¡¢¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡Ö½ÅÍ×¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾¾¸¶¡£Ã¯¤è¤ê¤âÇ®¤¯¿´¤òÇ³¤ä¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¡£