¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤¬´ñºöÍ½¹ð¡¡Å·Å¨¥â¥¤¥Í¥í¹¶Î¬¤Ø¡Ö£´¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤¬£±£µÆü¤«¤é¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡££±£´Æü¤ËÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤ÎÅ·Å¨¥â¥¤¥Í¥í¹¶Î¬¤Ø¡Ö£´¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¯¤é¤¤¤Ä¤Ö¤»¤ëºîÀï¤¬¤¢¤ë¡×¤È´ñºö¤òÍ½¹ð¡£ºòµ¨¤ÎºÇ½ª£Ó¤Ç£³Ï¢ÇÔ¤·¤¿Àã¿«¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥»¡×ºÇ½ª£Ó¤â¹Ã»Ò±à¤ÇÆ±»þ¤Ë³«Ëë¡£ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö¹Ó¡¹¤·¤¯³Ú¤·¤á¡ª¡×¤ÈÂç¹æÎá¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤ÎºÇ½ª£ÓÁ°Æü²ñ¸«¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï£´¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¯¤é¤¤¤Ä¤Ö¤»¤ëºîÀï¤¬¤¢¤ë¡£¤¦¤Á¤Ï¥µ¥¤¥ó£³£²¸Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤éÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡×¡£º£µ¨£¸»î¹ç¤Ç£±¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£·¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤Ë¸Â¤ì¤ÐËÉ¸æÎ¨£°¡¦£³£¸¤ÈÉõ¤¸¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·Å¨¹¶Î¬¤Ø¤Î´ñºö¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ºîÀï¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÔ¤Á¡£¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÔ¤Ã¤Æ¤É¤¦ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¡¢ºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ËÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¹ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¤¡©¡¡¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÔ¤Ã¤Æ¤¢¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡¥«¡¼¥ÖÂÔ¤Ã¤Æ¥«¡¼¥Ö¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¾¾ËÜ¹ä¤¬¡Ö¥«¡¼¥Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¥«¡¼¥Ö¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤Ç¡×¤È¡¢ÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï£±£²¾¡£±£³ÇÔ¡£¡Ö¼ÂÎÏ¤Îº¹¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èºòµ¨¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿»Ø´ø´±¡£·Ù²ü¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°éÀ®¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò¼è¤Ã¤¿ËÒ¸¶¡ÊÂç¡Ë¤¯¤ó¡£¤¢¤È³¤Ìî¤¯¤ó¡£¤Ê¤ó¤«¤¦¤Á¤Î»î¹ç¤À¤±ÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È£²¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤â£²°Ì¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬Æ±¤¸¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤Ç¶þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤É¤³¤«¤Ë¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¢¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬¾¡¤Á¡¢¤½¤Î¼¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡Ø¤µ¤¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¿·¾±´ÆÆÄ¡£ºòµ¨¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¡£¤Þ¤º¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£¡ÊÀî¾å¡¡À²µ±¡Ë