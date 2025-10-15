14Æü¡¢¥­¡¼¥¦¤Ç¡¢ÅÚ¾íºÎ¼èÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤Î¶¡Í¿¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ãæ¹þÀµ»ÖÃó¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È¡Ê±¦¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë¤é¡Ê¶¦Æ±¡Ë

¡¡¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÇÀÃÏÉü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅÚ¾íºÎ¼èÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤ä±øÀ÷¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëµ¡´ï70ÅÀ°Ê¾å¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¶¡Í¿¤·¤¿¡£Ë¤·â¤ò¼õ¤±¤¿ÇÀÃÏ¤Ë½Å¶âÂ°¤äÍ­³²Êª¼Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¡¢°ÂÁ´¤ÊÇÀºîÊªÀ¸»º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£

¡¡µ¡´ï°ú¤­ÅÏ¤·¤Î´°Î»¤ËÈ¼¤¦¼°Åµ¤¬14Æü¡¢¥­¡¼¥¦¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Áí³ÛÌó8²¯5ÀéËü±ßÁêÅö¤¬¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡Ãæ¹þÀµ»ÖÃó¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È¤Ï¡¢ÅìÉô¥Ï¥ë¥­¥¦½£¤ÎÁ°Àþ¶á¤¯¤ÇÃÏÍë¤ò½üµî¤·¤¿¾å¤ÇÇÀ¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¶¯¤µ¤äÄñ¹³¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£