¥Æ¥ìÄ«¡¦»°»³²ì»Ò¥¢¥Ê¡¢¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë9¡Ù¿Ê¹Ô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¡ªÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
ËÜÆü10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥¯¥¤¥º ¥ß¥é¥¯¥ë9¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃ»¤¤½©¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¡õ½©¥°¥ë¥áSP¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥²¥¹¥È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é50²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ17¾¡19ÇÔ¤ÈÍÅÄ¥Ê¥¤¥ó¤ËÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐ¸¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£
ÃæÅÄ´î»Ò¡¢ÊÌ½êÅ¯Ìé¡¢±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡¢¼Ä¸¶¤æ¤»Ò¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¢¤µ¤é¤Ë½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëº¬·úÂÀ°ì¡Ê°Ï¸ë¾´ý¡Ë¤é¤â»²Àï¤·¡¢ÍÅÄ¥Ê¥¤¥óvsÀÐ¸¶¥Ê¥¤¥ó¤ÎÇòÇ®¤Î¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¡õ½©¥°¥ë¥áSP¡×¤ÈÂê¤·¤¿º£²ó¡¢¡ÖÅíÅ´¥³¥é¥Ü¡ªÆüËÜ½ÄÃÇ¥È¥é¥Ù¥ë¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤Îº£Ç¯¤Î¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤ä½©¥°¥ë¥á¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡£
Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë³ÆÃÏ¤Î¹ÈÍÕ¤ÎÀä·Ê¤äÌ¥ÏÇ¤Î½©¥°¥ë¥á¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È½©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤à¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¿ù²¼±¦µþ¤ò±é¤¸¤ë¿åÃ«Ë¤Èµµ»³·°¤ò±é¤¸¤ë»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬VTR¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÆ±ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½Ð±ÀÎï²»Ìò¤Î¼Ä¸¶¤¬¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¡¢¿åÃ«¡õ»ûÏÆ¤Ï¼Ä¸¶¤¬¡È½Ð±À¤Ð¤ê¤Îµ¤¤Î¶¯¤µ¡É¤ò¸«¤»¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¿åÃ«¡õ»ûÏÆ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÆ±¤¸¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÅÄ¥Ê¥¤¥ó¤Ï¿åÃ«¤ÈÆ±¤¸Åú¤¨¡¢ÀÐ¸¶¥Ê¥¤¥ó¤Ï»ûÏÆ¤ÈÆ±¤¸Åú¤¨¤ò½Ð¤»¤¿¤é¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
Àè¹¶¡¦ÍÅÄ¥Ê¥¤¥ó¤¬Ä©¤àÌäÂê¤¬¡Ö¼÷»Ê¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Ç¸µ¡¹¤Î»Ñ¤ò³¨¤ÇÉÁ¤¤ä¤¹¤¤µû²ðÎà¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥é¥¹¥ÈÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¿åÃ«¡õ»ûÏÆ¤â¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²òÅú¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢2¿Í¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶ÃÃ²¡©¡¡¿åÃ«¡õ»ûÏÆ¤¬¤É¤ó¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¡¢ÍÅÄ¥Ê¥¤¥ó¡¦ÀÐ¸¶¥Ê¥¤¥ó¤È¤â¤Ë¥ß¥é¥¯¥ë¤òÏ¢È¯¤·¡¢ºòÇ¯12·î°ÊÍèÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡É¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
¢¡»°»³²ì»Ò¥¢¥Ê¤¬¿Ê¹Ô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¡ª
ÀèÆüÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿ÅÄ¸¶Ë¨¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸å¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢º£²ó¤è¤êÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î»°»³²ì»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¿·¡¦¿Ê¹Ô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¡£
Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿»°»³¥¢¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿Ê¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë»°»³¥¢¥Ê¤Ï¡¢½é¼ýÏ¿¤È¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿Ê¹Ô¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡£
¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»Ê²ñ¤Î¾åÅÄ¤µ¤ó¤«¤éºÇ½é¤Ë¡Ø´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤âµ¤¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»°»³¥¢¥Ê¤¬Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¾åÅÄ¤ÎÎÙ¤Çº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£