¡Ö¸Ä¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¡×Á°È¾¤Ë£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤Î£³¥´¡¼¥ë¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿µÕÅ¾¾¡Íø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÃ¯¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡×¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥¹¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤âµ»½Ñ¡¢¶ÉÌÌ¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢26Ê¬¤È32Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÍ¥Àª¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¡¢52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤½¤·¤Æ62Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¾å¼ê¤¯¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢71Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇµÕÅ¾¡£½ªÈ×¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£»î¹ç¸å¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¸Ä¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¡×¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼éÈ÷¤Î¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡£Û£Ëæ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥«¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¶ÉÌÌ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬Á°È¾¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìó20Ê¬´Ö¤Ç£³ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤«¤é¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎôÀª¤ÎÃæ¤Ç¤âÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬Àï½Ñ¤È¸Ä¤ÎÌò³ä¤ò¾å¼ê¤¯Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡£ËÜÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤Þ¤Ç¤¢¤È£±Ç¯¤òÀÚ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î°ìÀï¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¶â»ÒÅ°¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
