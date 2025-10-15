°ËÅì½ãÌé¤È¤Î¡È¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡ÉºÆ¤Ó¡ª ÌÜ¤ÈÌÜ¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ö¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÆ±MF°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Î¡È¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡É¤¬ºÆ¤Ó³«ÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ë2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤¦¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤¬»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ÷Î¥¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥é¥ó¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤ÈÌÜ¤ÈÌÜ¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤µå¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¡Ê¤ÎÊý¸þ¡Ë¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ë2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤¦¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¡¢Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¡¢°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö°ËÅìÁª¼ê¤¬»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ÷Î¥¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥é¥ó¥¹¤Ç2Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤ÈÌÜ¤ÈÌÜ¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤µå¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¡Ê¤ÎÊý¸þ¡Ë¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ËÅì½ãÌé¢ªÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡ª
⚽️¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025🏆— ¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ø‼
¡¿
¸åÈ¾£±£·Ê¬#Æ²°ÂÎ§ ¤È #°ËÅì½ãÌé ¤È·Ò¤¤¤Ç
ºÇ¸å¤Ï #ÃæÂ¼·ÉÅÍ ¤¬¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ‼
¡À
🇯🇵ÆüËÜ£²¡Ý£²¥Ö¥é¥¸¥ë🇧🇷#¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ📺⚡#JFA #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½#¥Æ¥ìÄ«¥µ¥Ã¥«¡¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ pic.twitter.com/139sPaEXXs