¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤À¤è¤Ê¡©¡×¿¹ÊÝJ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¾¡Íø¤Ë´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁ¢Ë¾¡Ö²æ¡¹¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤â¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Æ¡¢£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£52Ê¬¡¢Á°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤¬¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë71Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£³¡Ý£²¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë½é¤á¤ÆÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡Ønaver¡Ù¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡×
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤À¤è¤Ê¡©¡×
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¡×
¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×
¡ÖÆüËÜ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡Ö´Ú¹ñ¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃ¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï10Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ç£°¡Ý£µ¤ÎÂçÇÔ¡£ÆîÊÆ¤Î¶¯¹ë¤ò·âÇË¤·¤¿ÆüËÜ¤ËÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï10Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ç£°¡Ý£µ¤ÎÂçÇÔ¡£ÆîÊÆ¤Î¶¯¹ë¤ò·âÇË¤·¤¿ÆüËÜ¤ËÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
