¿¹ÊÝJ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤â¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤ËÂç¾¡¤¹¤ë¤è¤ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥ï¥±¡£Æü´Ú¤ÎÈæ³Ó¤â¡ÖÆüËÜ¤â£µ¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ë£µ¡Ý£°¤Ç´°¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤â½øÈ×¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢71Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£³¼ºÅÀ¡££²¡Ý£³¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡¢ÆüËÜÀï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Øglobo¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï´Ú¹ñ¤ËÂç¾¡¤¹¤ë¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ë»î¹ç¤Ï11·î¤È£³·î¤Î£²²ó¤Î¤ß¤À¡£º£¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥¹¤òÀµ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ï¡¢Á°²ó¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤Î£µ¡Ý£°¤ÎÂç¾¡¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¼°Ò¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£Èà¤é¤â£µ¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÃí°Õ¿¼¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆü´ÚÀï¤¤Êý¤òÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ë£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏµÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ïº®Íð¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¤ËËÜÍè¤Î¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ
¡¡10Æü¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤Ë£µ¡Ý£°¤Ç´°¾¡¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÀï¤Ç¤â½øÈ×¤«¤é¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¡¢62Ê¬¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢71Ê¬¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£³¼ºÅÀ¡££²¡Ý£³¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡¢ÆüËÜÀï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Øglobo¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï´Ú¹ñ¤ËÂç¾¡¤¹¤ë¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¼°Ò¤ò¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£Èà¤é¤â£µ¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÃí°Õ¿¼¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆü´ÚÀï¤¤Êý¤òÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ë£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏµÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ïº®Íð¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤º¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¤ËËÜÍè¤Î¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª Îò»ËÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿£µ¿Í¤Ë£·ÅÀÂæ¤Î¹âÉ¾²Á¡ªMOM¤ÏÄÉ·âÃÆ¤Î£¸ÈÖ