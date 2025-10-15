¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÎÅ¯³ØÅª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊýË¡¤Ë¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬°¢Á³¡ª¡Ö¤³¤ì¤ÇÁé¤»¤ë¤Ê¤é°ìÀ¸¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
10·î15Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ïー¡Ù¤Ï¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤ò¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èÂç¾Þ¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ë¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥Î¥Ö¡Ë
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ï¤Î¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤È°ìÀþ¤ò²è¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÏ¤¤À¤¬¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼«¿È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£ÌîÏ¤¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÂçÀ®¸ù¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢AKB48¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¾¾Â¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ìä¼«Åú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÇ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Å¯³ØÅª¤Ê¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÁé¤»¤ë¤Ê¤é°ìÀ¸¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÁ´°÷°¢Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Â¼½Å°ÉÆà¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¡ÈÇ¾¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤ë¡ÉÊýË¡¡£¡Ö¼«Á³¤È¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤â¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï¤¢¤ë·çÅÀ¤¬¡£¤æ¤¤P¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤¬²áµî¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äã¥«¥í¥êー¤Ç¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ê¿©»ö¤¬¤È¤ì¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡Ë¤â¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÃå¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°û¤ßÊª¤À¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò·è¹Ô¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸«»ö¤Ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤â¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Çú¾Ð¤Ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ª¶â¡É¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¡É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¾Ò²ð¡£ÌîÏ¤¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¤òÂ¼¾å¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¾¾Â¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤½¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ö¡£
ÌîÅÄ¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¡¢À¤³¦½é¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÏ¤¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤ËÂç»´»ö¤¬¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¢´Ø¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó3¹æ¡Ë¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î4Ì¾¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë1½µ´ÖÄ©Àï¡£¤æ¤¤P¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¿©»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡È¡»¡»¿§¤ÇÅý°ì¡É¤¹¤ë¤³¤È¡£¿©»ö¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÃÏÌ£¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¯¡£´Ø¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë»È¤¦¤¢¤ë¥â¥Î¤Ë¤Ò¤È¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÁé¤»¤ë¤Ê¤é°ìÀ¸¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ë¥·¥À¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤è¤ê¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°ÊýË¡¤ò´À¤À¤¯¤Ç°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï1²óÌó20Ê¬¡È¥¿¥¤¥ÑºÇ¶¯¡É¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ4¿Í¤ÏÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ïー¡Ù
10/15¡Ê¿å¡Ë20:00～21:00
MC¡§ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á
¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¡§¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå
¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¡§¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¢´ØÂÀ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó3¹æ¡Ë¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¢Â¼½Å°ÉÆà
¿Ê¹Ô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
