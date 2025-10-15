Æü·Ð225ÀèÊª¡§15ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á190±ß¹â¡¢4Ëü6980±ß
¡¡15Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ190±ß¹â¤Î4Ëü6980±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü6847.32±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï132.68±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü5472Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3161¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ28¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ27.01¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 46980¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+190¡¡¡¡¡¡ 15472
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 47000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+210¡¡¡¡¡¡248782
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3161¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +28¡¡¡¡¡¡ 19441
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28560¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+340¡¡¡¡¡¡¡¡3000
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 716¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+7¡¡¡¡¡¡¡¡1647
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
