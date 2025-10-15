¡Ú¥»¡¦CS¡Û½éÀï¤«¤é¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤ÈDeNAÅì¹î¼ù¤ÎºÇÂ¿¾¡ÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¡¡ÎòÂåºÇÂ®Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¤«¡©ºòµ¨Æ±ÍÍ²¼¹î¾åÁÀ¤¦DeNA¤«¡©
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ Âè1Àï ºå¿À-DeNA(15Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º(CS)¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤ÏÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£º£µ¨¤Ï26»î¹ç¤Ç14¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.10¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·ºÇÂ¿¾¡¤ÈºÇ¹â¾¡Î¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤ÎÅê¼ê3´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2Ï¢¾¡¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤ëDeNA¤ÏÅì¹î¼ù¤¬ÀèÈ¯¡£º£µ¨24»î¹ç¤Ç14¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.19¤òµÏ¿¤·¡¢Â¼¾åÅê¼ê¤ÈÊÂ¤ÓºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ïºå¿À¤¬14¾¡8ÇÔ3Ê¬¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë½éÀï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç³«Ëë¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤¬1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¤Ë4¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£NPBºÇÂ®Í¥¾¡(9·î7Æü)¤ò¼ùÎ©¤·¤¿ºå¿À¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Ä¤Î¤«¡¢ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é²¼¹î¾å¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿DeNA¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡¢Ç®¤¤»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£