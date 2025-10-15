¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀÄ¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¡¡ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ø¸þ¤±¡Ö°ìÊâ°ìÊâÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡þ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜ3-2¥Ö¥é¥¸¥ë(14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áê¼ê¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ²æ¡¹¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤é²«¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀÄ¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î²«¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÄ¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¸åÈ¾¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤ÆÀÅÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤â¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿ÊúÉé¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£