¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º(NLCS)Âè2ÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÈÍ©Îî¥Û¥Æ¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¡ØÍ©Îî¥Û¥Æ¥ë¡ÊPfister¡¡Hotel¡Ë¡Ù¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©½ÉÇñÀè¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£Í©Îî¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á°¤Ë¤â¤¢¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢²¿¤â¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ©Îî¤ÎÂ¸ºß¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏºÊ¤â°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¡Ø¤¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤Ç¤â¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤äÁª¼ê¤Î±ü¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¤³¤³¿ôÆü¤¤¤í¤¤¤íµ¯¤¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²¿¤«µ¯¤¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÉô²°¤ÎÅÅµ¤¤¬¾¡¼ê¤ËÅÀ¤¤¤¿¤ê¾Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥É¥¢¤Î²»¤È¤«¡¢Â²»¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ç¤âËÍ¼«¿È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ø·Ð¸³¤·¤¿¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿Ê¬¤³¤ì¤«¤é¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Å¨ÃÏ¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÊÌ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤òÃµ¤·¤ÆÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ç¥£¥¸¥ª¥Ð¥ó¥Êµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥£¥¹¥¿¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤ËÂÚºß¤â¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö½ÉÇñ¤òÃÇ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¼«¤éÌ±Çñ¤ò¡ÖAirbnb¡×¤ÇÃµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±µ¼Ô¤¬¡ÖÈà¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤ÏÍ©Îî¤¬·ù¤¤¤À¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£