¡Úµþ¼¢Âç³ØÌîµå¡Û²Ö±àÂç½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼êÃÂÀ¸¤Ø¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤ÎÆ£¸¶ÁïÂç¤¬Í½ª155¥¥í
¡¡¡þµþ¼¢Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá1²óÀï¡¡²Ö±àÂç1¡½2ÐÇ¶µÂç¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥«¥í¡¼¥é¼¢²ì¤Ï¤Á¤Þ¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µþ¼¢Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Ï14Æü¡¢ºÇ½ªÀá1²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ö±àÂç¤ÏÐÇ¶µÂç¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëºÇÂ®156¥¥í±¦ÏÓ¤Î²Ö±àÂçÀèÈ¯¡¦Æ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢3²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£Âç³ØºÇ½ªÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÀï¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿11µåÃÄ32¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¹â2²Æ¤Þ¤ÇÍ··â¼ê¤À¤Ã¤¿¾®ÊÁ¤ÊÁª¼ê¤¬¡¢1°Ì¸õÊä¤Ë¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤ÆÂç³ØºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡ÖÂç³Ø4Ç¯´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤¯µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£3²ó2»àÌµÁö¼Ô¡¢Æ£¸¶¤¬Åê¤¸¤¿ºÇ¸å¤Î°ìµå¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Ë1¥¥í¤ËÇ÷¤ë155¥¥í¤ò·×Â¬¡£Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áÅö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê3²ó¤Ç¸òÂå¤·¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¡£Âç³ØºÇ¸å¤Î°ìµå¤Ë¡¢Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©ºÇ¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿Âç³ØÀ¸Åê¼ê¤È¸À¤¨¤ë¡£¼«¸ÊºÇÂ®¤ò1¥¥í¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ö¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ä¾µå¤Ç¤è¤ê²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£º£½©ÅÐÈÄ6»î¹ç39¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¼«ÀÕ2¡ÊËÉ¸æÎ¨0¡¦46¡Ë¡£¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂçÀï¤Ç¤Ï±äÄ¹10²ó¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²ó½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤Î²÷Åê¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ªÀá¤Ë¤ÏNPB11µåÃÄ32¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËË¬¤ì¤¿¡£ºå¿À¤ÏÈª»³½ÓÆóÅý³ç¥¹¥«¥¦¥È¤é4¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏËÒÅÄ¾¡¸ãÊÔÀ®ÉôÉûÉôÄ¹¤é5¿Í¤È9µåÃÄ¤¬Ê£¿ô¿ÍÂÖÀª¤Ç»ë»¡¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ê°æÃÒ¹À¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ï¡Ö1°Ì¤ò´Þ¤á¤¿É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¤Î¸øÎ©¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¥¼¥í¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢4Ç¯´Ö¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤ò13¥¥í¾å¾º¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤¤¤¤±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤ÆÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£±¿Ì¿¤ÎÆü¡¢1°Ì»ØÌ¾¤Î12¿Í¤ËÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¡¢É¾²Á¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
¡¡¡þÆ£¸¶¡¡ÁïÂç¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤½¤¦¤¿¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë11·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©°Ë²ì»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¾®1¤«¤é°¤»³¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¤ÈÍ··â¼ê¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¹Ã²ì¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤ËÇØÈÖ¹æ6¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢2Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¡£²Ö±àÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2Ç¯½Õ¤ËÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ1¡¢±óÅê115¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢75¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£