¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¡Ö2025¡¡JERA¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥»¡×¤È¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ï¡¢15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¥Ñ¤Ï2°Ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤È¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤º¡¢¼ÂÎÏ¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿3Ï¢ÇÔ¤«¤é1Ç¯¡£³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ÆÊ¡²¬¤ÎÃÏ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¿¿·õ6ÈÖ¾¡Éé¡×¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¸ß¤Ë¾¡¤Á¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È¤µ¤¢¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬¤¤¤¤¡£¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤¿¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¡¡²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¾¾ËÜ¹ä¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤«¤é¤·¤¿¤é4Ï¢¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢¾¡ÆÍÇË¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÂè6Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÅ¸³«¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¸ý¤â·ø¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¤Ï3Ï¢Àï¤ÎÀèÈ¯¡¢°ìÉôÂÇ½ç¤äºîÀï¤ò¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÌÀÆü¡Ê15Æü¡Ë¤ÏÃ£·¯¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢Âè2Àï¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¥³¡¼¥Á¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤Ç¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè1Àï¤ÎÈëºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¡ÊÀèÈ¯¤Î¡Ë¥â¥¤¥Í¥í·¯¤Î¾ì¹ç¤Ï4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤°¤é¤¤¤Ä¤Ö¤»¤ëºîÀï¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë¤Î¤ß¡£º¸ÏÓ¤È¤Ï9·î9Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç7ÆÀÅÀ¤òµó¤²KO¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç·è¾¡¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢15Æü¤«¤é1·³¾º³Ê¤¹¤ëº£Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¡¢Àã¿«¤ØËÜµ¤ÅÙ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÆ±µéÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡£À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤Þ¤º¤ÏÌ¿±¿¤ò°®¤ëÂè1Àï¤«¤é¡¢µÕ½±¤Î¿·¾±·à¾ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë