¡Ú¥¢¥¤¥Ó¡¼£Ó¡Û¥â¥Î¥Ý¥ê¥ª¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤Ø¡¡Êì¤ÏÊÆ£Ç£±À©ÇÆ¤Î¥ß¥¹¥¨¡¼¥Ë¥ç¡¢»Ð£²Æ¬¤Ï½Å¾Þ¾¡¤Á¡¡¾å¼Á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¼õ¤±·Ñ¤°
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥Ó¡¼£Ó¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡¥½¥¦¥ë¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê£±£¶Ç¯¡Ë¡¢¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡Ê£±£¸Ç¯¡Ë¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê£²£±Ç¯¡Ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¬¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÎ³¤¾¤í¤¤¤Î¼ã¶ð¤¬ÉÜÃæ¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£¶·î¤ÎÅìµþ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥â¥Î¥Ý¥ê¥ª¡£¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë»º¶ð¤Ç¡¢Êì¥ß¥¹¥¨¡¼¥Ë¥ç¤ÏÊÆ£Ç£±¡¦¥Ç¥ë¥Þ¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¿¥ó¥È£Ó¡Ê£Á£×£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£È¾»Ð¤Ë£±£¶Ç¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥¹¥¨¥ë¥Æ¡¢£²£´Ç¯¥Õ¥é¥ï¡¼£Ã¤ÎÇÆ¼Ô¥ß¥¢¥Í¡¼¥í¤¬¤ª¤ê¡¢¾å¼Á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÇÏÀï¤Ï¥¹¥Ã¤È¹¥°Ì¤Ë¼è¤ê¤Ä¤¡¢¥é¥¹¥È¤â¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê£³£Æ£³£´ÉÃ£°¤Ç¤Þ¤È¤á¤ëÍ¥½¨¤µ¡£²£¹ËÁêËÐ¤ÇÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¡¢Ã±¾¡£±¡¦£¶ÇÜ¤ÎÃÇÁ³¿Íµ¤¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿¡£Âç¿Í¤Ó¤¿Áö¤ê¤Ë¡¢¿¹°ì»Õ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·³Ý¤«¤êµ¤Ì£¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡²Æ¾ì¤ÎµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡££¹Æü¤Ë¤ÏÈþ±º£×¤Ç£¶£Æ£¸£´ÉÃ£±¡Ý£³£µÉÃ£·¡Ý£±£±ÉÃ£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ê»¤»ÇÏ¤Ç£°ÉÃ£¶ÀèÃå¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ¤¬¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Àº¿ÀÌÌ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ëÉñÂæ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Ø´ø´±¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ìµ½ý¤Î£²Ï¢¾¡¤Ç¡ÈÁí¤Ê¤á¡É¤òÁÀ¤¦¡£