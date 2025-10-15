¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥â¥¤¥Í¥í¡ÖÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â½àÈ÷¤Ç¤¤¿¡×CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇÀè¿Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½éÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¥â¥¤¥Í¥í¤òÁ÷¤ë¡£¡È³«Ëë¡É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ìÀï¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÂçÌò¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë8ÅÙÀèÈ¯¤·¡¢4¾¡1ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨1¡¦87¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¡Ö¡ÊCS¤Ï¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤È°ã¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Áê¼ê´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤¹¤ì¤ÐÇòÀ±¤Ï¤Ä¤«¤á¤ë¤È¸À¤¤¤¿¤²¤À¡£
¡¡9·î9Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç5²ó2/37¼ºÅÀKO¤µ¤ì¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤ÇËÜÎÝÂÇ¤µ¤ì¤¿º£Àî¡¢»³¸©¤ò¡ÖÍÞ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Ö¤½¤Î2¿Í¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£ÉÔÄ´¤ÏÈèÏ«¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È1¾¡¤ÇºÇ¹â¾¡Î¨³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ï²óÈò¤·¡¢9·î24Æü¤Î³ÚÅ·Àï°ÊÍè¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¡ÖºÇ¸å¤ËÅê¤²¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤â¶õ¤¤¤¿¡£ÂÎ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â½àÈ÷¤Ç¤¤¿¡×¤È¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ¸å2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ35¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£