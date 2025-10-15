ÅÄÃæÎ§»Ò¡¢34Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ÇºÆ¤ÓÌð¿áÀé·ÃÌò¡ÖÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¦FODÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù(ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®»þ´üÌ¤Äê¡¢Á´12ÏÃ)¤Ë¡¢Ê¿Í´Æà¡¢ÎÓ¥«¥é¥¹¡¢ÂÀÅÄ½ÙÀÅ(OCTPATH)¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¡¢ÅÄÃæÎ§»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)ÅÄÃæÎ§»Ò¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð
Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Ìð¿á·°(ÀõÌî²¹»Ò)¤ÈÀ±ÌîÃ£Ïº(ÉðÅÄÅ´Ìð)¤¬ËÜÅö¤Ë·ëº§¤·¡¢¤½¤ÎÌ¼¡¦¸÷(ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«)¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¸÷¤ÈÎø¿Í¤Î²»(°ËÆ£·òÂÀÏº)¤ÈÆ±¤¸¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¡¢¸÷¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¿ÆÍ§¡¦²¬Â¼ºéÎÉÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿Í´Æà¡£½ãÊ¿(¹¾¸ýÍÎ²ð)¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢Ã£Ïº¤Î±ù¤Ã»Ò¤Ç¡¢Ã£Ïº¤äÂÀÍÛ¤â¤è¤¯Ë¬¤ì¤ëµï¼ò²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ±ÌîÀ²Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÓ¥«¥é¥¹¡£
²»¤ÎÄï¤Ç¡¢¤À¤ì¤è¤ê¤â·»¤òÂº·É¤·¡¢Êé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¤Î·Ð±Ä¤¹¤ëÂç¼ê·úÀß²ñ¼Ò¤Î¼¡´ü¼ÒÄ¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂç·îÎÏµ±Ìò¤Ï¡¢ÂÀÅÄ½ÙÀÅ¡£¤½¤ó¤ÊÎÏµ±¤ò»Ù¤¨¤ëÈë½ñ¡¦±ºÀîÀ»»ÊÌò¤Ï¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ã£Ïº¤È·°¤ÎÎø¤òÃ¯¤è¤ê¤â±þ±ç¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·°¤ÎËå¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Ìð¿áÀé·ÃÌò¤ò¡¢ÅÄÃæÎ§»Ò¤¬ºÆ¤Ó±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢·°¤ÎÌ¼¡¦¸÷¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¸÷¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£Àé·Ã¤Ï¡¢Ã£Ïº¤Î²ñ¼Ò¡¦À±Ìî·úÀß¤Ç·ÐÍý¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÀ±Ìî·úÀß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£Ê¿Í´Æà
¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤ëËè¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä
Ê¿À®¤«¤é»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÁÇÄ¾¤ÇÀµÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë½ãÅÙ100¡ó¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÂçÀÚ¤Ê»ö¤òÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡û¢£ÎÓ¥«¥é¥¹
¡Ö¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ÇÀ±ÌîÀ²Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿½ãÊ¿¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£90Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Á°ºî¤«¤éÂ³¤¯Êª¸ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µÓËÜ¤òÌ´Ãæ¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢Á°ºî¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÀÕÇ¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤¬ÌÌÇò¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡ª¡×
¡û¢£ÂÀÅÄ½ÙÀÅ
¡Ö¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ÇÂç·îÎÏµ±Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ÂÀÅÄ½ÙÀÅ¤Ç¤¹¡£
ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢Á´°÷¤¬ÃÈ¤«¤¯Ç®¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³Ø¤Ó¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×
¡û¢£Íî¹ç¥â¥È¥
¡Ö±ºÀîÀ»»ÊÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¤Ç¤¹¡£
90Ç¯Âå¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë»öÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Î¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤ò»£±ÆÆþ¤ëÁ°¤ËÁ´ÏÃ´Ñ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«»ö¤³¤Î²Æ101²óÌÜ¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Î102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤â³§ÍÍ¤¬¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª(¾Ð)
¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡û¢£ÅÄÃæÎ§»Ò
¡Ö20ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÌð¿áÀé·ÃÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢34Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìð¿áÀé·Ã¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£
º£²ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹»þ´Ö¤äµ¤»ý¤Á¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢Àé·Ã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤Ï¡¢º£ºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÂçÌ¾ºî¤ÎÁ°ºî¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÀº°ìÇÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤È¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â¤¤Ä©Àï¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¿´¶¯¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤«¤é¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
