àËüÇî¥í¥¹á¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡½¡½¡£Ä»¼è¸©¤ÎÊ¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¤¬£±£´Æü¡¢¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÄ»¼è¸©¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¸©¤Ï£±£³Æü¤ËÊÄËë¤ò·Þ¤¨¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£´Æü¤«¤é¡ÖËüÇî¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£³·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Æ±¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î°ì³Ñ¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤â¤ÎÇä¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥¬¤Ê¡×¤òÀß¤±¡¢ËüÇî¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿º½¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤ÈÄ»¼è¸©»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¤Û¤«¤Ë£±£±·î¤«¤éÆ±¸©¤Î»ÜÀß£²¤«½ê¤Ç¡ÖËüÇî¤Ç»È¤ï¤ì¤¿Ä»¼è¤È¥è¥ë¥À¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¿°æÃÎ»ö¤Ï¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡ÊÄ»¼è¤Î¡Ë¿Í¸ý¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¡¹¤¬Ä»¼è¥¾¡¼¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËüÇî¤¬ÊÄËë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¡£¡ÊËüÇî¤ò¡Ëµ¤»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Ç¤Ï¡¢àËüÇî¥í¥¹á¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í´Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¡¢Ä»¼è¸©¥¾¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀº°ìÇÕ¤Î¤³¤È¤ò¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡ÊËüÇî¤Ç¡Ë¤ä¤ê»Ä¤·¤¿´¶¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÅ¸¼¨¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä»¼è¥¾¡¼¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËüÇî¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ÊÄ»¼è¤Î¡Ë¿©¤ÙÊª¤â¤³¤Á¤é¡Ê¥ê¡¼¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤ËÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¹Êó¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤â£±£µ²¯±ß¡¢¤³¤ÎËüÇî¤ÇÄ»¼è¸©¤ÏÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êª¤¬Âçºå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇä¤ì¶Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¼Â¾Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¸å¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ÎËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿É´²¯¡¢²¿Àé²¯¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÆ³²ÐÀþ¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
