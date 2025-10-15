¡ÚÄ¶ÆüËÜ¡Û±ÊÅÄÍµ»Ö¤¬¹âÌÚ»°»ÍÏº¤ÎàÌµÍýÆñÂêá¤Ë¶ì¾Ð¡ÖÉÏË³²Ë¤Ê¤·¡£Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¶ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£´Æü¤ÎÅìµþ¡¦¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¤³¤È±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£·¡Ë¤¬à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤È¤Î½éÁø¶ø¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÆñÂê¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Âç²ñ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥â¥ó·»Äï¤È¤Î¶¦Æ®¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£ÅÙ¤ÏÀÄÌÚ¤È½é¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£½øÈ×¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÄÌÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÏ·¤«¤¤¤Êµ»½Ñ¤ÇÃ×Ì¿½ý¤òÈò¤±Â³¤±¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï´äÀÐÍî¤È¤·¤Ç¤Ö¤óÅê¤²¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ÏÓ¸Ç¤á¤ËÊá³Í¤·¤Æ¤â¤óÀä¤µ¤»¤¿¤¬¡¢£³£°Ê¬¤Ç¤Ï·èÃå¤Ë»ê¤é¤º»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇòÀ±¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆñÅ¨¤ÈÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿±ÊÅÄ¤Ï¡ÖÀÄÌÚÁª¼ê¤Ï³ÊÆ®µ»¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥Éµ»¤â¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¤È³ÊÆ®µ»¤Ç°ã¤¦¡¢ºÙ¤«¤¤µ»½Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¡£ÃæÈ×¡¢¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¤äÂ£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÅÓÃæ¡¢Â¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤»¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»î¹ç¸å¤Ï¡¢£Ä£Ä£Ô£±£±·î£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ÇÀïÀþ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¹âÌÚ»°»ÍÏº¤«¤éºÆ¤Ó¤Îà¥à¥Á¥ã¤Ö¤êá¤À¡£¼¡²ó£±£²·î£²£¹Æü¤ÎÅìµþ¡¦¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢°¤Éô»ËÅµ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¹âÌÚ»°»ÍÏº¡¢³ëÀ¾½ã¡¢°ìÈÌ¿Í¡¦ß·½¡µª¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë±ÊÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÄ¶ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËè²óÌµÍýÆñÂê²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÉÏË³²Ë¤Ê¤·¡£Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ä¶ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¼¡²ó¤âÌöÆ°¤·¤½¤¦¤À¡£