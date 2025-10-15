º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ëµ¯¤¤¿2¤Ä¤Î¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¡¡¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÈ¯¸«¢ª·üÇ°¤ÎÀ¼
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï2-0¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£2»à¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤¬1¼ºÅÀ¤È¤ä¤äÀººÌ¤ò·ç¤¯½ÐÍè¤Ë¡£µß±ç¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î¤¢¤ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï1»à¤«¤é¥³¥ê¥ó¥º¤Ë»Íµå¡¢Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¥Á¥ç¥ê¥ª¤ËÃæµ¾Èô¤òÍá¤Ó¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÉüµ¢¸å¡¢½é¼ºÅÀ¡£¥¤¥¨¥ê¥Á¤Ë¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï160¥¥íÂæ¤òÏ¢È¯¡£4²ó1/3¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡¢2¥»¡¼¥Ö¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï150¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎµåÂ®¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¿¤á¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËµåÂ®Íî¤Á¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¿¤ÀµåÂ®¤¬Íî¤Á¤Æ¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¹ßÈÄÄ¾Á°¡¢»×¤ï¤ºº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚµã¤¤½¤¦¤Ê´é¡×¡ÖÏª¹ü¤Ë´é¤Ë¡×¡Ö¥í¥¦¥¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«ËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤À¡×¤È¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÎÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï22µå¤òÅê¤²¤Æ¹ßÈÄ¡£¤¢¤È¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¡¢ÅðÎÝ¤È»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤È¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç²¿¤È¤«»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ë¤¬8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇÅ¨ÃÏ¤ÇÀè¾¡¡£14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Ï»³ËÜÍ³¿¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë