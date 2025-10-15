Ëè²óÆ±¤¸È±·¿ ¢ª ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿ー¡ª¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤¬¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤♡¡ÖË«¤á¤é¤ì¥Ø¥¢¡×
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ±¤¸È±·¿¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í½÷À¤Ï¡¢¤³¤Î½©¤ò¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¡£¥ì¥¤¥äー¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¥·¥çー¥È¤«¤é¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥ó¥°¥¹¤ÎË«¤á¤é¤ì¥Ø¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥Ã¤È¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£
¾®´é¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ò¤··¿¥¦¥ë¥Õ
¤¿¤Ã¤×¤ê¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤²¤¿¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¡£¤Ò¤··¿¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®´é¤Ê°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¶ßÂ¤ÏÄ¹¤á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡£¤¯¤¹¤ß¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Ï¡¢½©¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õµ¤´¶¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤Î¹©É×¤¬¸÷¤ë¥Ü¥Ö
ÌÓÀè¤ò¤×¤Ä¤Ã¤È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥Ü¥Ö¡£É½ÌÌ¤Ë·Ú¤¯¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢½À¤é¤«¤¤Æ°¤¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤ÏÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ùー¥¸¥å¤òÁª¤Ö¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¾åÉÊ¤Ê¶ËºÙ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤Ò¤È¹©É×¤Ç¡¢ÇòÈ±¤ò¤Ü¤«¤·¤Ä¤ÄÎ©ÂÎ´¶¤â±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¯¤Ó¤ì¥«¥Ã¥È
¥Ü¥Ö¤È¥¦¥ë¥Õ¤ò¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤·¤¿¡¢@kitadani_koujiro¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¥×¥Á¥¦¥ë¥Õ¡£¥ì¥¤¥äー¤òÆâÂ¦¤Ø¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ó¸µ¤Î¤¯¤Ó¤ì¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£ÌÓÀè¤Ï³°¥Ï¥Í¤Ë¤·¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬´°À®¡£Â¿ÌÓ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤»¤¿¤¤¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥È¤Ë¤Ï´é¤Þ¤ï¤ê¥ì¥¤¥äー¤ò
¶ßÂ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ëÈ±·¿¤È¤·¤Æ¡¢@urano_kazuyuki¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¡£¥È¥Ã¥×¤òÄ¹¤á¤Ë»Ä¤·¤Æ¸åÆ¬Éô¤Ë´Ý¤ß¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¶ßÂ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍî¤È¤·¤Æ¼ó¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤êÎ®¤ì¤ë´é¤Þ¤ï¤ê¥ì¥¤¥äー¤Ç¥Õ¥©¥íー¡£´é¤ÎÍ¾Çò¤òËä¤á¤Æ¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
writer¡§Nae.S