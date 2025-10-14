¡ÚÄ¹Ìî¡Û²¹Àô¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¡ª¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÎ¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ»¤Î±Ø7Áª
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¾ðÊó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¡¢¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢&¼ÖÎ¹¤Î¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëWEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¦DRIMO¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ÖÃæÇñ¤ä¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥é¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ëµ»ö¤òMOBY¤¬¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¨°Ê¹ß¤Îµ»öÆâÍÆ¤ª¤è¤Óµ»ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏDRIMO¤«¤é¤Î°úÍÑ¡¦»²¾È¤Ç¤¹
Ä¹Ìî¤Ë¤Ï¡¢µ¤·Ú¤ËÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÎ©¤Á´ó¤ì¤ë²¹ÀôÉÕ¤¤ÎÆ»¤Î±Ø¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àä·Ê¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ÈÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÎÉ¼Á¤Î²¹Àô¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ÎÎ¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤»¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿®½£¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²¹Àô¡¦ÅòÍá¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ»¤Î±Ø7Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯8·î8Æü»þÅÀ¤Ç¼ÖÃæÇñ²ÄÇ½¤È³ÎÇ§ºÑ¤ß¡ÊÅÅÏÃ³ÎÇ§¡Ë
¡Ú¾®Ã«Â¼¡ÛÆ»¤Î±Ø ¾®Ã«¡Ê¤ª¤¿¤ê¡Ë
Æ»¤Î±Ø¾®Ã«¡Ê¤ª¤¿¤ê¡Ë¤Ë¤ÏËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿¼»³¤ÎÅò¡×¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Åò¤Ï¤ä¤äÇòÂù¤·¤¿Î²²«Àô¤Ç¡¢ÊÝ²¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤éÅÐ»³¤ä¥¹¥ーµ¢¤ê¤Þ¤ÇÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¤Ï»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î»³¤Î·Ê¿§¤¬Ë¾¤á¡¢ÆÃ¤ËÀã¸«É÷Ï¤¤Ï³ÊÊÌ¡£
Åò¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏÃÏ¸µ»º¤Î¤½¤Ð¤ä»³ºÚ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¿©»ö½è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ðËÜ¾ðÊó
Ì¾¾Î¡§Æ»¤Î±Ø ¾®Ã«¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤¤ª¤¿¤ê¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¾®Ã«Â¼ËÌ¾®Ã«1861-1
ÌÜ°Âµ¤²¹¡§Ãë28¡î¡¿Ìë20¡î
¼ÖÃæÇñ¡§¢¤ÌÛÇ§·¹¸þ¡Ê¸ø¼°¤Ê°ÆÆâ¤Ï¤Ê¤·¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÌë´Ö¤ÏÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤ÇÂÚºß²ÄÇ½¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§ÉáÄÌ¼Ö84Âæ¡¢Âç·¿8Âæ¡¢¿È¾ã¼ÔÍÑ2Âæ
¥È¥¤¥ì¡§24»þ´ÖÍøÍÑ²Ä¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¢¤ê¡¢À¶ÁÝ¾õ¶·¡ý
¢£ ²÷Å¬¤µ¡¦ÀßÈ÷
ÆþÍá»ÜÀß¡§Æüµ¢¤ê²¹Àô»ÜÀß¡Ö¿¼»³¤ÎÅò¡×
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í700±ß¡¢¾®¿Í350±ß¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦Âç¿Í800±ß¡¢¾®¿Í400±ß¡§ÆÃÊÌÆü¡¦Âç¿Í900±ß¡¢¾®¿Í450±ß¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 12:00～18:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ17:30¡Ë¡¢ÉÔÄêµÙ
¸úÇ½¡§¿À·ÐÄË¡¢Îä¤¨À¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Ê¤É
°û¿©¡¦ÇäÅ¹¡§ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡¦¤ªÅÚ»º½è¡¦¿©»ö½è¤¢¤ê
ÄÌ¿®´Ä¶¡§Wi-Fi¤Ê¤·¡¿·ÈÂÓÅÅÇÈ¡»¡Ê¼çÍ×3¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ±þ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡§Æüµ¢¤ê²¹Àô¤Î¤Û¤«¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤Î²¹¿å¥×ー¥ë¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤âÊ»Àß
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷Æ»¤Î±Ø ¾®Ã«
¢£ÊäÂ¥á¥â
¢¨2025Ç¯8·î¸½ºß ¥È¥¤¥ì²þ½¤¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á²¾Àß¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î½¼ÅÅ»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤â°ì»þÃæ»ß¡£¹©»ö½ªÎ»¤Ï2025Ç¯10·î¤ÎÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÄ¾ÀÜ»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆþÍá³ä°ú¤¢¤ê¡§²¹Àô¤Î¥ì¥·ー¥ÈÄó¼¨¤ÇÎÙÀÜ¿©»ö½è¡Öµ´¤Î¿ß¡×¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤¢¤ë¡£
¢£ ÍøÍÑ¼Ô¥á¥â¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÆÃ¤Ë¤ªÅò¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ãã³ì¿§¤ÇÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤ê²¹¤Þ¤ë¡¢Åò²¹¤Î°Û¤Ê¤ëÍáÁå¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤â¤¢¤ê²÷Å¬¡×
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ï¹¤¯¡¢¹ñÆ»±è¤¤¤ÎÊØÍø¤Ê¾ì½ê¤ÇµÙ·Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡×
¡Ö²Æ¾ì¤Ï¥¢¥Ö¤¬Â¿¤¤¡×
¡ÚÂçÄ®»Ô¡ÛÆ»¤Î±Ø ¤Ý¤«¤Ý¤«¥é¥ó¥ÉÈþËã
¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¥é¥ó¥ÉÈþËã¡×¤ÏÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê²¹Àô¤¬¼çÌò¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ãÀô¤ÎÅò¤ÏÈ©¿¨¤ê¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢Åò¾å¤ê¤Ï¥¹¥Ù¥¹¥ÙÈ©¤Ë¡£
ÂçÍá¾ì¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¤Û¤«¡¢½ÉÇñ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Ä¹Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤à¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÀ¶ÎÃ¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆþ¤ëÏªÅ·¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶Ë¾å¤ÎÌþ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ðËÜ¾ðÊó
Ì¾¾Î¡§Æ»¤Î±Ø ¤Ý¤«¤Ý¤«¥é¥ó¥ÉÈþËã¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤ ¤Ý¤«¤Ý¤«¤é¤ó¤É¤ß¤Þ¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»Ô16784
ÌÜ°Âµ¤²¹¡§Ãë25～28¡î¡¿Ìë15～20¡î
¼ÖÃæÇñ¡§¢¤ÌÛÇ§·¹¸þ¡Ê¸ø¼°¤Ê°ÆÆâ¤Ï¤Ê¤·¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÌë´Ö¤ÏÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤ÇÂÚºß²ÄÇ½¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§ÉáÄÌ¼Ö84Âæ¡¢Âç·¿8Âæ¡¢¿È¾ã¼ÔÍÑ2Âæ
¥È¥¤¥ì¡§24»þ´ÖÍøÍÑ²Ä¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¢¤ê¡¢À¶ÁÝ¾õ¶·¡ý
¢£ ²÷Å¬¤µ¡¦ÀßÈ÷
ÆþÍá»ÜÀß¡§Âß¤·ÀÚ¤ê²¹ÀôÌ¾ ¤ä¤¹¤é¤®¤ÎÅò
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í650±ß¡¢»Ò¶¡450±ß
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ19:00¡Ë
¸úÇ½¡§¿À·ÐÄË¡¢¶ÚÆùÄË¡¢´ØÀáÄË¡¢¸Þ½½¸ª¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤Ê¤É
°û¿©¡¦ÇäÅ¹¡§ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡¦¤ªÅÚ»º½è¡¦¿©»ö½è¤¢¤ê
ÄÌ¿®´Ä¶¡§Wi-Fi¤Ê¤·¡¿·ÈÂÓÅÅÇÈ¡»¡Ê¼çÍ×3¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ±þ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡§Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¡¢Âß¤·ÀÚ¤ê²¹Àô¡Ê´°Á´Í½Ìó¡Ë¡¢¤Î¤Û¤«
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷Æ»¤Î±Ø ¤Ý¤«¤Ý¤«¥é¥ó¥ÉÈþËã
¢£ÊäÂ¥á¥â
ÇäÅ¹Åù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ï»öÁ°¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯»ö¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¡ÊÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¡õ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡Ë¤ò¿·Àß¡£ÇòÇÏÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÊØÍø
¢£ ÍøÍÑ¼Ô¥á¥â¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ËÌÅêÀÐ¤ÎÅò¡ÊÌôÀÐÉ÷Ï¤¡Ë¤òºÆ¸½¤·¤¿ÆâÅò¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÍáÁå¤¬Â·¤¤¡¢Îä¤¨¤Ë¶¯¤¯¡Ö¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¡£
¡ÚÄ¹ÏÂÄ®¡ÛÆ»¤Î±Ø ¤ß¤Þ¤
Æ»¤Î±Ø ¡Ö¤ß¤Þ¤¡×Ê»Àß¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô¡Ö¸æËÒÇµÅò¡×¤Ï¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à±ö²½ÊªÀô¤Ç¡¢ÈèÏ«²óÉü¤äÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
³«Êü´¶¤¢¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¤ÏÅì¸æ»Ô¤Î²º¤ä¤«¤ÊÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Í¼Êë¤ì»þ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ï¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¢£ ´ðËÜ¾ðÊó
Ì¾¾Î¡§Æ»¤Î±Ø ¤ß¤Þ¤¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤ ¤ß¤Þ¤¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»ÔÉÛ²¼35－4
ÌÜ°Âµ¤²¹¡§Ãë25～30¡î ¡¿ Ìë15～20¡î
¼ÖÃæÇñ¡§¡»¡Ê¸ø¼°¤Ê°ÆÆâ¤Ï¤Ê¤·¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÌë´Ö¤ÏÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤ÇÂÚºß²ÄÇ½¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§ÉáÄÌ¼Ö80Âæ¡¢Âç·¿3Âæ¡¢¿È¾ã¼ÔÍÑ5Âæ
¥È¥¤¥ì¡§24»þ´ÖÍøÍÑ²Ä¡¢À¶ÁÝ¾õ¶·¡ý
¢£ ²÷Å¬¤µ¡¦ÀßÈ÷
ÆþÍá»ÜÀß¡§¸æËÒÇµÅò¸æËÒÇµÅò
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í650±ß¡¢»Ò¶¡ 300±ß
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ20:30¡Ë¡¢µÙ´ÛÆüÌÚÍËÆü
¸úÇ½¡§¿À·ÐÄË¡¦´ØÀáÄË¡¦ÈèÏ«²óÉüÂ¾
°û¿©¡¦ÇäÅ¹¡§ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡¦¤ªÅÚ»º½è¡¦¿©»ö½è¤¢¤ê
ÄÌ¿®´Ä¶¡§Wi-Fi¤Ê¤·¡¿·ÈÂÓÅÅÇÈ¡»¡Ê¼çÍ×3¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ±þ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡§Æüµ¢¤ê²¹Àô¤Î¤Û¤«¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤Î²¹¿å¥×ー¥ë¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤âÊ»Àß
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷Æ»¤Î±Ø ¤ß¤Þ¤
¢£ÊäÂ¥á¥â
¡¦²¹Àô¼çÂÎ·¿¡§²¹Àô¤¬¼çÌò¤ÇÇäÅ¹¤Ï¹µ¤¨¤á¡£½ÉÇñ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ÂÚºßÌÜÅª¤Ê¤é¡ý¡£
¡¦Æ»¤Î±Ø¤Î24»þ´Ö¥È¥¤¥ì¤ÏÃó¼Ö¾ìÊÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÍøÍÑ¼Ô¥á¥â¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê²¹Àô»ÜÀß¤Ê¤¬¤éº®»¨¾¯¤Ê¤á¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¡£¡×
¡Öµ¨Àá³°¤ì¤ÎÍ¼Î©¤ÇÆú¤¬¸«¤¨¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¼«Á³ÂÎ¸³¤â¤¢¤ë¾ì½ê¡£¡×
¡ÚÄ¹ÏÂÄ®¡ÛÆ»¤Î±Ø ¥Þ¥ë¥á¥í¤Î±Ø¤Ê¤¬¤È
Æ»¤Î±Ø ¡Ö¥Þ¥ë¥á¥í¤Î±Ø¤Ê¤¬¤È¡×¤Ë¤Ï²¹Àô¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤ÎÅò¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤ÎÅò¡×¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤Û¤Ã¤È°Â¤é¤°½À¤é¤«¤ÊÅò¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ãÀô¤Ç¡¢»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¯Ä¹Åò¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍáÁå¤ÏÆâÅò¡¦ÏªÅ·¤È¤â¹¡¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
Åò¾å¤¬¤ê¤Ë¤ÏÌ¾»º¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥á¥í¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¢£ ´ðËÜ¾ðÊó
Ì¾¾Î¡§Æ»¤Î±Ø ¥Þ¥ë¥á¥í¤Î±Ø¤Ê¤¬¤È¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤¤Þ¤ë¤á¤í¤Î¤¨¤¤Ê¤¬¤È¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¾®¸©·´Ä¹ÏÂÄ®¸ÅÄ®2436-1
ÌÜ°Âµ¤²¹¡§Ãë25～32¡î¡¿Ìë15～20¡î
¼ÖÃæÇñ¡§¢¤ÌÛÇ§·¹¸þ¡Ê¸ø¼°¤Ê°ÆÆâ¤Ï¤Ê¤·¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÌë´Ö¤ÏÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤ÇÂÚºß²ÄÇ½¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§ÉáÄÌ¼Ö39Âæ¡¢Âç·¿16Âæ¡¢¿È¾ã¼ÔÍÑ9Âæ
¥È¥¤¥ì¡§24»þ´ÖÍøÍÑ²Ä¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¢¤ê¡¢À¶ÁÝ¾õ¶·¡ý
¢£ ²÷Å¬¤µ¡¦ÀßÈ÷
ÆþÍá»ÜÀß¡§¤ä¤¹¤é¤®¤ÎÅò
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í600±ß¡¢»Ò¶¡300±ß
¥¿¥ª¥ë¤ÎÍÌµ¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡ÊÈÎÇä¡Ë250±ß¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡ÊÈÎÇä¡Ë650±ß
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:30¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ21:00¡Ë¡¢µÙ´ÛÆü²ÐÍËÆü
¸úÇ½¡§¿À·ÐÄË¡¢Îä¤¨À¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Ê¤É
°û¿©¡¦ÇäÅ¹¡§ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡¦¤ªÅÚ»º½è¡¦¿©»ö½è¤¢¤ê¡Ê±Ä¶È»þ´Ö 9:00～18:00 ¢¨»ÜÀß¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë
ÄÌ¿®´Ä¶¡§Wi-Fi¤Ê¤·¡¿·ÈÂÓÅÅÇÈ¡»¡Ê¼çÍ×3¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ±þ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡§Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¢°û¿©Å¹¡¢ÂßÀÚ¸Ä¼¼¡Ê¥«¥é¥ª¥±ÉÕ¤¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷¤ä¤¹¤é¤®¤ÎÅò
¢£ÊäÂ¥á¥â
¡¦ÆüËÜ»°ÂçÈþ¿ÍÀô¼Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Öçê¾ËÀô¡Ê¤Ü¤¦¤·¤ç¤¦¤»¤ó¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¸ú²Ì¤äÎä¤¨À¤Ë¡ý¡£
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó±Ä¶È»þ´Ö¤ËÃí°Õ¡§¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー»þ´Ö¡Ê20:00¡Ë¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬µÈ¡£
¡¦ÉßÃÏÆâ¤ËÊ£¿ô¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥âー¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ÍøÍÑ¼Ô¥á¥â¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÂÅò¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¹¤µ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿²¹ÀôÍá¾ì¤¬¹âÉ¾²Á
¡¦»Íµ¨¤ÎÉ÷¾ð¤â³Ú¤·¤á¤ëÏªÅ·¡¢µìÃæ»³Æ»±è¤¤¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¡£¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¡¦±©³øÉ÷Ï¤¤Ê¤É¼ñ¤¢¤ê¡£
¡¦¡Ö»ÜÀß¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊâ¤²ó¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡×¡ÖµÊ±ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆîÌ§ÎØ¡ÛÆ»¤Î±Ø Âç¼Ç¹â¸¶
¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÆ»¤Î±Ø ¡ÖÂç¼Ç¹â¸¶¡×¤Ë¤Ï¡ÖÂç¼Ç¤ÎÅò¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚ¤Î¹á¤êÉº¤¦ÍáÁå¤È¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Àô¼Á¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô¤Ç¡¢È©¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿¹ÎÓÍá¤È²¹ÀôÍá¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ï¡¢ÆîÌ§ÎØÂ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£ ´ðËÜ¾ðÊó
Ì¾¾Î¡§Æ»¤Î±Ø Âç¼Ç¹â¸¶¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤ ¤ª¤ª¤·¤Ð¤³¤¦¤²¤ó¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ÆîÌ§ÎØÂ¼2358-5
ÌÜ°Âµ¤²¹¡§Ãë25～30¡î¡¿Ìë17～22ÅÙ
¼ÖÃæÇñ¡§¢¤ÌÛÇ§·¹¸þ¡Ê¸ø¼°¤Ê°ÆÆâ¤Ï¤Ê¤·¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÌë´Ö¤ÏÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤ÇÂÚºß²ÄÇ½¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§ÉáÄÌ¼Ö200Âæ¡¢Âç·¿5Âæ¡¢¿È¾ã¼ÔÍÑ5Âæ
¥È¥¤¥ì¡§24»þ´ÖÍøÍÑ²Ä¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¢¤ê¡¢À¶ÁÝ¾õ¶·¡ý
¢£ ²÷Å¬¤µ¡¦ÀßÈ÷
ÆþÍá»ÜÀß¡§Âç¼Ç¤ÎÅò
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í500±ß¡¢»Ò¶¡300±ß¡¢²ÈÂ²ÂßÀÚÉ÷Ï¤2000±ß¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
¥¿¥ª¥ë¤ÎÍÌµ¡§¥¿¥ª¥ëÈÎÇä 200±ß
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:30¡Ê¼õÉÕ21:00¤Þ¤Ç¡Ë¡¢ÄêµÙÆüÌÚÍËÆü
¸úÇ½¡§¿À·ÐÄË¡¢Îä¤¨À¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Ê¤É
°û¿©¡¦ÇäÅ¹¡§ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡¦¤ªÅÚ»º½è¡¦¿©»ö½è¤¢¤ê
ÄÌ¿®´Ä¶¡§Wi-Fi¤Ê¤·¡¿·ÈÂÓÅÅÇÈ¡»¡Ê¼çÍ×3¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ±þ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡§Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¡¢¸ø±à¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¢¥³¥Æー¥¸
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷Æ»¤Î±Ø Âç¼Ç¹â¸¶
¢£ÊäÂ¥á¥â
¡¦¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢1¿Í2000±ß¡¢2»þ´ÖÀ©¡¢Í×Í½Ìó¡£¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¡ÖÂç¼Ç¤ÎÅò¡×¤ØÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÍøÍÑ¼Ô¥á¥â¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥³¥¹¥Ñ¡ý¡§ÆþÍáÎÁ500±ß¡¢¤µ¤é¤ËLINE¥¯ー¥Ý¥ó¤Ç³ä°úÍøÍÑ¤â²Ä¡£
¡¦Ãó¼Ö¾ìÍøÍÑ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡§¹¤¤¤¿¤áº®»¨»þ¤Ï¾¯¤·±ó¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¼°ËÆá·´¡ÛÆ»¤Î±Ø ¿®½£Ê¿Ã«
É¸¹â920m¤Î¹â¸¶¤ËÍ¯¤¯¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¡Ö¿®½£Ê¿Ã«¡×¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÃº»À¿åÁÇ±öÀô¤Ç¡¢È©¤Î±ø¤ì¤ä¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òÍî¤È¤¹¡ÈÈþÈ©¤ÎÅò¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï¹¤¯¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤ÏÀ±¶õ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ÎÆþÍá¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹â¸¶¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤È²¹Àô¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¡£
¢£ ´ðËÜ¾ðÊó
Ì¾¾Î¡§Æ»¤Î±Ø ¿®½£Ê¿Ã«¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤¤·¤ó¤·¤å¤¦¤Ò¤é¤ä¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©²¼°ËÆá·´Ê¿Ã«Â¼252
ÌÜ°Âµ¤²¹¡§Ãë24¡î¡¿Ìë17¡î
¼ÖÃæÇñ¡§¢þ
Ãó¼Ö¾ì¡§Ê¿Ã³¡¿Âç·¿¼ÖÂÐ±þ¤¢¤ê¡¿¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ç¼ÖÃæÇñ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë
¥È¥¤¥ì¡§24»þ´ÖÍøÍÑ²Ä¡¿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¢¤ê¡¿Åß¤ÏÃÈË¼´°È÷¤ÇÃÈ¤«¤¤
¢£ ²÷Å¬¤µ¡¦ÀßÈ÷
ÆþÍá»ÜÀß¡§Ê»Àß¤Î¿®½£Ê¿Ã«²¹Àô¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÅò¤¢¤ê¡Ê600±ß¡¿Âç¿Í¡Ë
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í800±ß¡¢¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë»Ò¶¡500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00¡Ê¼õÉÕ½ªÎ»19:00¡Ë
¸úÇ½¡§¿À·ÐÄË ´ØÀáÄË ËýÀ¾Ã²½´ïÉÂ Æ°Ì®¹Å²½
°û¿©¡¦ÇäÅ¹¡§ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡¦¤ªÅÚ»º½è¡¦¿©»ö½è¤¢¤ê
¤½¤ÎÂ¾¡§ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤È¤Æ¤â¹¤¯¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¡¿ÇÏ»É¤·Äê¿©¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷Æ»¤Î±Ø ¿®½£Ê¿Ã«
¢£ÊäÂ¥á¥â
¡¦¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¤ä¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Èª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢²Æ¤Ë¤Ï°ìÌÌ¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¼«Á³¤ÎÃæ¤ÎÎ©ÃÏ¤ò¼é¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃÏ°è¸òÎ®¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢¥Çー¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¤ÎÌþ¤·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¹âÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£
¢£ ÍøÍÑ¼Ô¥á¥â¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆ»¤Î±Ø¡ª¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÅò¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¹¤¯¤Æ²¹Àô¤é¤·¤¤²¹Àô¡×¡Ö¿©»ö½è¤Ç¤ÏÇÏ»É¤·¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë¼ÖÃæÇñ¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÅßµ¨¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¤¬Åà·ë¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬åºÎï¡×
¡Ú¿ÛË¬·´¡ÛÆ»¤Î±Ø ¿®½£ÄÕÌÚ½É
¿®½£¡ÖÄÕÌÚ½É¡×Ê»Àß¤Î²¹Àô¡Ö¤Ä¤¿¤ÎÅò¡×¤Ç¤Ï¡¢È¬¥ö³Ù¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤àÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¿Íµ¤¡£
¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ãÀô¤Î½À¤é¤«¤¤Åò¤¬ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤ÏÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¤äµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±ûÆ»¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
¢£ ´ðËÜ¾ðÊó
Ì¾¾Î¡§Æ»¤Î±Ø¿®½£ÄÕÌÚ½É¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤ ¤·¤ó¤·¤å¤¦¤Ä¤¿¤¤¸¤å¤¯¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬·´ÉÙ»Î¸«Ä®Íî¹ç1984ÈÖÃÏ1
ÌÜ°Âµ¤²¹¡§Ãë25～30¡î¡¿Ìë15ÅÙÁ°¸å
¼ÖÃæÇñ¡§¢¤ÌÛÇ§·¹¸þ¡Ê¸ø¼°¤Ê°ÆÆâ¤Ï¤Ê¤·¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÌë´Ö¤ÏÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤ÇÂÚºß¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§Ê¿Ã³¡¿Âç·¿¼ÖÂÐ±þ¤¢¤ê¡¿¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ç¼ÖÃæÇñ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë
¥È¥¤¥ì¡§24»þ´ÖÍøÍÑ²Ä¡¿¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¢¤ê¡¿Åß¤ÏÃÈË¼´°È÷¤ÇÃÈ¤«¤¤
¢£ ²÷Å¬¤µ¡¦ÀßÈ÷
ÆþÍá»ÜÀß¡§¤Ä¤¿¤ÎÅò
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í700±ß¡¢¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë»Ò¶¡500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡Ê¼õÉÕ½ªÎ»20:30¡Ë
¸úÇ½¡§¿À·ÐÄË ´ØÀáÄË ËýÀ¾Ã²½´ïÉÂ Æ°Ì®¹Å²½¾É¤Ê¤É
°û¿©¡¦ÇäÅ¹¡§ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡¦¤ªÅÚ»º½è¡¦¿©»ö½è¤¢¤ê
ÄÌ¿®´Ä¶¡§Wi-Fi¤Ê¤·¡¿·ÈÂÓÅÅÇÈ¡»¡Ê¼çÍ×3¥¥ã¥ê¥¢ÂÐ±þ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡§ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¥µ¥¦¥Ê¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¤Î²¹¿å¥×ー¥ë¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤âÊ»Àß
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é▷Æ»¤Î±Ø ¿®½£ÄÕÌÚ½É
¢£ÊäÂ¥á¥â
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³Ú¤·¤¤¡§Ëè·î26Æü¤Ï¡ÖÉ÷Ï¤¤ÎÆü¡×¤Ç¡¢¤æ¤ºÅò¡¦¥ê¥ó¥´Åò¡¦¥Ò¥Î¥É÷Ï¤¤Ê¤É¤ÎÊÑ¤ï¤êÅò¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¦¤«¤±Î®¤·ÂçÅò¤ËÌôÅò¡¢¿²Åò¡¢¥¸¥ã¥°¥¸ー¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢ÏªÅ·¡¢µÙ·Æ½ê¤ÈÀßÈ÷¤¬ËÉÙ¡£
¢£ ÍøÍÑ¼Ô¥á¥â¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö»³¡¹¤äÌë¶õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÏªÅ·¤Ç¡¢¤Ì¤ë¤á¤Î¸»Àô¤À¤«¤éÄ¹Åò¤â²÷Å¬¡£¡×
¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¤ÎÈ¬¥ö³Ù¤Î·Ê¿§¤¬ÆÃ¤ËÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤Þ¤È¤á
Ä¹Ìî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµÙ·Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿7¤Ä¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀô¼Á¤ä·Ê¿§¡¢»ÜÀß¤ÎÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÅò¤ÇÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë¤â¤è¤·¡¢¹â¸¶¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ë¤â¤è¤·¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿©¤ä¼«Á³¤Î·Ê¿§¤Ë¿¨¤ì¤ì¤Ð¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤äÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤¼¤Ò¿®½£¤ÎÆ»¤Î±ØÊ»Àß¤Î²¹Àô¤Ç¡È¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¡É¤Ä¤¯»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£