°æ¾åÂó¿¿¡¢Å·¿´Àï¤Ø¸þ¤±£µÀï£µ¾¡£µ£Ë£Ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥×¡¦ºä°æÍ¥ÂÀ¤È£¶£Ò¥¹¥Ñ¡¼¡¡Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆ±µé£²°Ì¤Ç¸µ£×£Â£Á¡¢£×£Â£Ã»ÃÄêÆ±µé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬£±£´Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¡¢£µÀï£µ¾¡£µ£Ë£Ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥×¡¦ºä°æÍ¥ÂÀ¡Ê£²£°¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È£¶¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¡Ö£¶£Ò¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°æ¾å¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢ÎëÌÚ¹¯¹°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢ËÌÌîÎÉ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÌÔÎõ¤ÊÎý½¬¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶¹ë²Ú¥¹¥Ñ¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£°æ¾å¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯À¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢Æ±µéÍ¥¾¡¤Ê¤É¥¢¥Þ£·´§¤ò¸Ø¤ëÆüËÜÆ±µé£¸°Ì¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé£±£²°Ì¤Îºä°æ¤À¡£°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç£µ£²Àï£µ£°¾¡¡Ê£·£Ò£Ó£Ã¡Ë£²ÇÔ¤ÎÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÆá¿ÜÀî¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤â¡¢ÉðµïÍ³¼ù¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ò²¼¤·¤Æ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸½ÌòÀ¤³¦²¦¼Ô¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÍèÆü·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸µ£×£Â£ÃÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥»¥µ¡¼¥ë¡¦¥Ð¥«¡á¥á¥¥·¥³¡á¤é¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¤È¤â¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È·ý¤ò¸ò¤¨¡¢Âç°ìÈÖ¤ØÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï¡¢°æ¾åÂó¤¬£²£²Àï£²£°¾¡¡Ê£µ£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡¢Æá¿ÜÀî¤¬£·ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£