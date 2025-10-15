¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤È¼«µÔ¡Ä¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼Õºá¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤Ë´Ø¤·¡Ö»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£¸øÌÀÎ¥Ã¦¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹ç°Õ¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µóÅÞÂÖÀª¤Î¹½ÃÛ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ïº©ÃÌ²ñ¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡ÖÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤È¼«µÔ¥®¥ã¥°¡£¡Ö¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï£±£µÆü¤ËÎ©Ì±¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤È¸ÄÊÌ¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«¤¯Êý¸þ¡£¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤òËÉ±ÒÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤òÁíÌ³Áê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î£³ÅÞ´´»öÄ¹¤¬£±£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢£±£µÆü¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ËÈ¼¤¤¡¢Î©Ì±¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤Î½°±¡²ñÇÉ¤¬°ìËÜ²½¤¹¤ì¤Ð·×£²£±£°µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±²ñÇÉ¤Î£±£¹£¶¤ò¾å²ó¤ë¡£À¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¾ðÀª¤Ë±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
