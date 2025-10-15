µð¿ÍÀèÈ¯¿Ø¥¥ã¥ó¥×¤Ï´õË¾¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¡¸Î¾ã¿½¹ðÃÙ¤ì¤ä¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤Î°½Û´Ä¡ÄÏ¢ºÜÂè£²²ó
¡¡µð¿Í¤Ï£Ã£ÓÂè£±£Ó¤Ç£Ä£å£Î£Á¤Ë£²Ï¢ÇÔ¤·¤ÆÇÔÂà¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤È£±£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÁ´£³²ó¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö°¤Éôµð¿Í£Ö£²¤Ê¤é¤º¡¡¸í»»¡×¡£Âè£²²ó¤Ï¶ìÀï¤·¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÅêÂÇ¤Î²ÝÂê¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï´õË¾¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯¸õÊä¤¬¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ä¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¸Í¶¿¡¢»³ºê¡¢°æ¾å¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢ÅÄÃæ¾¡¢ÀÖÀ±¡¢¹â¶¶Îé¡¢²£Àî¡¢ËÙÅÄ¡¢À¾´Ü¡¢ËôÌÚ¡¢ÀÐÀî¡¢Ê¿Æâ¡¢µþËÜ¡¢¿¹ÅÄ¤È¼¡¡¹¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ëÂç·ãÀï¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤à¾õ¶·¤Ê¤ÉÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£µ¾¡£³ÇÔ¤ÇÃù¶â£±£²¤Î¿ûÌî¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¡£¡Ö¿ûÌî¤Î·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¤¬²ÝÂê¡×¤È·Ç¤²¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ï¸Í¶¿¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢ÀÐÀî¡¢°æ¾å¡¢»³ºê¡¢ÅÄÃæ¾¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤À¤¬Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤¿¤Î¤Ï»³ºê¤À¤±¤Ç¸Í¶¿¤Ï£¸¾¡£¹ÇÔ¤È¶ìÀï¡££´¾¡£¸ÇÔ¤Î°æ¾å¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¤ÎÀÖÀ±¤Ï¸Î¾ã¤Ç£Ã£Ó¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ç¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤â£Ã£ÓÁ°¤Ë±¦É¨¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¼ã¤¯¤ÆÀøºßÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ê¤éÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÀèÈ¯¿Ø¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸ª¤äÉª¤ÎÄË¤ß¤ò²æËý¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²Â³¤±¤ëÅê¼ê¤¬Ê£¿ô¤¤¤¿ÅÀ¡£¿½¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢Î¥Ã¦¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë°½Û´Ä¤À¤Ã¤¿¡£ÀÖÀ±¤Ï£¹·î£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ±¦¸ªÄË¤Ç½é²ó¹ßÈÄ¡£º£µ¨¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ¿¶¤Ç£´·î¤È£¶·î¤Ë£²ÅÙ¤Î£²·³¹ß³Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¸Í¶¿¡£¤È¤â¤Ë£±¤«·î¸å¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡Ö¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¡×´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½é¤ÎËõ¾Ã»þ¤Ï£²·³¤Ç¾õÂÖ¤¬Ìá¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±·³¤ÎÀèÈ¯»ö¾ðÅª¤Ë¸Æ¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Éé¤ÎÏ¢º¿¤À¤Ã¤¿¡£Â¾µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¬¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢£²¤«·î¸å¤ËºÆ¹ß³Ê¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÀ¾´Ü¤ò¸òÎ®Àï¤«¤éÀèÈ¯¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤¹¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ÇÂÇÀþ¤¬ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢£··î¤Þ¤Ç¤ÏÀèÈ¯ËÉ¸æÎ¨£²ÅÀÂæ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢²¬ËÜÉüµ¢¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤¿£¸·î°Ê¹ß¡¢È¿ÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀèÈ¯¿Ø¤¬µÞ¼ºÂ®¡£ÂÇÀþ¤â¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ð¥ó¥È¤äÁöÎÝÌÌ¤ÎºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬¶Á¤¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç£±ÅÀ¤ò¼è¤ëåÌÌ©¤ÊÌîµå¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤º¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡ÊÆÃÊÌ¼èºàÈÉ¡Ë