¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¡¦²Ö±àÂç¤ÎÆ£¸¶ÁïÂç¡¡£±£±µåÃÄ£³£²¿Í¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÁ°¤ÇÂç³Ø¥é¥¹Åê£³²ó£°Éõ£±£µ£µ¥¥íÄù¤á
¢¡µþ¼¢Âç³Ø½©µ¨¥ê¡¼¥°¡¡ºÇ½ªÀá£±²óÀï¡¡ÐÇ¶µÂç£²¡½£±²Ö±àÂç¡Ê£±£´Æü¡¦¥«¥í¡¼¥é¼¢²ì¤Ï¤Á¤Þ¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºÇ½ªÀá£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¾å°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ö±àÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í±¦ÏÓ¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¡Ê£´Ç¯¡á¿å¸ý¡Ë¤¬£³²ó£°Éõ¤ÇÂç³Ø¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÐÇ¶µÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£³¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÀÖÌÚÀ²ºÈ¡Ê£´Ç¯¡áÅ·Íý¡Ë¤â£·²ó£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿£²¿Í¤¬¡¢½¸·ë¤·¤¿£µ¿ÍÂÖÀª¤Îµð¿Í¤ò´Þ¤à£±£±µåÃÄ£³£²¿Í¤Î£Î£Ð£Â¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÐÇ¶µÂç¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÞÕ¿È¤Î£±µå¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡££³²ó£²»à¡¢²Ö±àÂç¤ÎÆ£¸¶¤¬Åê¤¸¤¿£³£·µåÌÜ¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î£±£µ£µ¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£º¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡££³²ó¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£³Ã¥»°¿¶¡££²²óÀï°Ê¹ß¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Âç³ØÀ¸³èºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡Ä¡×¡£½éµå¤«¤é£±£µ£²¥¥í¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£½ÐÎÝ¤Ïµö¤·¤Æ¤â¡¢Î®¤ì¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£³²ó¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¿¢À¾¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ä¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È±¦ÏÓ¡££´Ç¯´Ö¤ÎÆü¡¹¤òÆ¬¤Ë¤á¤°¤é¤»¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©¤Ï½éÀï¤ÇÌÀ¼£¹ñºÝ°åÎÅÂç¤ò£·²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÎÁÍý¤·¤¿¡£Â³¤¯ÂçÃ«ÂçÀï¤Ç¤Ï£µ²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£°Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ£±Æü¤ÇºÆ¤Ó£µ²óÌµ¼ºÅÀ£±£°£Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ó¤ï¤³À®ìþÂçÀï¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£µ£¶¥¥í¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£Åê¤²¤ë¤¿¤Ó¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÂÅ¶¨¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î±Ê°æ¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤â¡Ö¡ÊÂ¾µåÃÄ¤Ï¡Ë£±°Ì¤â´Þ¤á¤¿É¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÔ°Â¤È¥É¥¥É¥¤È³Ú¤·¤ß¡×¡£±¿Ì¿¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÆþ¤ê¸ò¤¸¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÎÏ¤ÏÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¸Â³¦¤ò·è¤á¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¡£±¦ÏÓ¤ÎÊª¸ì¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë