¢¡Âè£³£°²ó½©²Ú¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¡Ö¹Í»¡¡×¤Î½©²Ú¾ÞÃ´Åö¤Ï¡¢Íýµ®¡Ê»³ËÜÍýµ®¡Ëµ¼Ô¤À¡£½é²ó¤Ï¡Ö¸«Î©¤ÆÊÔ¡£ÃÇÁ³¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ë°ì·â¤ò¸«Éñ¤¨¤½¤¦¤ÊÇÏ¤Ï¡©
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Õ¥í¡¼¥é£Ó¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¡¢¥í¡¼¥º£Ó¤ÈÌÜ²¼£³Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬ÃÇÁ³¤Î¼çÌò¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡£¥°¥Ã¤È¶ÚÆù¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë½çÄ´¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤òÅÁ¤¨¤ëÂç¹¾½õ¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢£²´§¤Ë»à³Ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶¥ÇÏ¤ËÀäÂÐ¤Ï¤Ê¤¤¡££³Ï¢¾¡¤Ç¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤òÀ©¤·¡¢£±¶¯¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬»©·î¾Þ¡Ê£²Ãå¡Ë¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¤ÎÉÔÍø¡¢½ÐÆþ¤ê¤Î·ã¤·¤¤Å¸³«¤¬±Æ¶Á¤·¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ò·ï¤¬¤«¤ß¹ç¤¨¤ÐÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ËÜÌ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿Í½ÁÛ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ì¹Í¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ÷Î¥Ã»½Ì¤ÇÉü¸¢¤ò´ü¤¹ºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¡¼¥º£Ó¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¯¥¹£´Ãå¤Î¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤ÏÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£±Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ê¤É£Ç£±¡¦£³¾¡¤·¤¿¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤ÎÁ´Ëå¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¤À¡£
¡¡»ç±ñ£Ó¤Ç¤Ï´Ë¤ó¤ÀÎ®¤ì¤ò³°¡¢³°¤ò²ó¤Ã¤Æ¥¤¥ó¤òÆÍ¤¡¢Æ¨¤²¤¿¾¡¤ÁÇÏ¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¤Ë¼óº¹£²Ãå¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¿¤Ó¤ÏÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¼¡Âè¤Ç¤µ¤é¤Ë°ÒÎÏ¤òÁý¤·¤½¤¦¤À¡£À®ÅÄ½õ¼ê¤Ï¡ÖÁ°Áö¤Ï¼ý³Ï¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀè½µ¡¢·ªÅìÆþ¤ê¤·¡Ë¿ôÆü¤ÇÁ´ÂÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë´·¤ì¡¢Èþ±º¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯»þ·×¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£½çÄ´¤ÊÄ´À°²áÄø¤Ë¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£
¡¡ÉúÊ¼¸õÊä¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÇÏ¤¬¥º¥é¥ê¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¡¢³ß¤Î½÷²¦¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¤¦¤ëÂ¸ºß¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê»³ËÜ¡¡Íýµ®¡Ë