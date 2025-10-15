SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢Å¯³ØÅª¤Ê¡ÈÇ¾Æâ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤ò¾Ò²ð¡¡¡È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡É¤Ë
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¡¢¤¤ç¤¦15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¼ê±ÛÍ´Ìé¤âÅÐ¾ì¡ªÄÁ¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÁûÁ³
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èÂç¾Þ¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ï¤Î¥²¥¹¥È¤È°ìÀþ¤ò²è¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÏ¤¤À¤¬¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼«¿È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£ÌîÏ¤¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÂçÀ®¸ù¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢AKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¾¾Â¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ìä¼«Åú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÇ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Å¯³ØÅª¤Ê¤½¤ÎÊýË¡¤ËÁ´°÷¤¢Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Â¼½Å°ÉÆà¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¡¢¡ÈÇ¾¤Ë»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤ë¡ÉÊýË¡¡£¡Ö¼«Á³¤È¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤â¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï·çÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤æ¤¤P¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤¬²áµî¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ê¿©»ö¤¬¤È¤ì¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£ÂÎ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤â¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°û¤ßÊª¤À¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò·è¹Ô¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸«»ö¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤â¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ª¶â¡É¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¡É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¾Ò²ð¡£ÌîÏ¤¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¤òÂ¼¾å¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¾¾Â¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯¤½¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ö¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¡¢À¤³¦½é¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÏ¤¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤ËÂç»´»ö¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¢´Ø¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î4¿Í¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë1½µ´ÖÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤æ¤¤P¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¿©»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡È¡»¡»¿§¤ÇÅý°ì¡É¤¹¤ë¤³¤È¡£¿©»ö¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÃÏÌ£¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¯¡£´Ø¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë»È¤¦¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ò¤È¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÁé¤»¤ë¤Ê¤é°ìÀ¸¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¡£¥Ë¥·¥À¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤è¤ê¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°ÊýË¡¤ò´À¤À¤¯¤Ç°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï1²óÌó20Ê¬¡È¥¿¥¤¥ÑºÇ¶¯¡É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ4¿Í¤ÏÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¼ê±ÛÍ´Ìé¤âÅÐ¾ì¡ªÄÁ¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÁûÁ³
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èÂç¾Þ¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ï¤Î¥²¥¹¥È¤È°ìÀþ¤ò²è¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÏ¤¤À¤¬¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼«¿È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£ÌîÏ¤¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÂçÀ®¸ù¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢AKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Â¼½Å°ÉÆà¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¡¢¡ÈÇ¾¤Ë»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤ë¡ÉÊýË¡¡£¡Ö¼«Á³¤È¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤â¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï·çÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤æ¤¤P¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤¬²áµî¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ê¿©»ö¤¬¤È¤ì¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£ÂÎ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤â¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°û¤ßÊª¤À¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò·è¹Ô¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸«»ö¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤â¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ª¶â¡É¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¡É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¾Ò²ð¡£ÌîÏ¤¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¤òÂ¼¾å¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¾¾Â¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯¤½¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ö¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¡¢À¤³¦½é¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÏ¤¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤ËÂç»´»ö¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¢´Ø¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¡¢¥Ë¥·¥À¡Ê¥é¥é¥ó¥É¡Ë¤Î4¿Í¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë1½µ´ÖÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤æ¤¤P¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¿©»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡È¡»¡»¿§¤ÇÅý°ì¡É¤¹¤ë¤³¤È¡£¿©»ö¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÃÏÌ£¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¯¡£´Ø¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë»È¤¦¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ò¤È¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÁé¤»¤ë¤Ê¤é°ìÀ¸¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¡£¥Ë¥·¥À¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤è¤ê¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°ÊýË¡¤ò´À¤À¤¯¤Ç°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï1²óÌó20Ê¬¡È¥¿¥¤¥ÑºÇ¶¯¡É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ4¿Í¤ÏÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£