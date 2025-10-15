¡Ú¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁÅ¸Ë¾¡ÛÁ°²ó1¶è¶è´Ö¾Þ¤Î°Ëß·ºÚ¡¹²Ö¡¢Éüµ¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁö¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥Ä¤¬Á°È¾¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤«
½÷»Ò±ØÅÁÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ê11·î23Æü¡¦µÜ¾ë¸©³«ºÅ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤¬¡¢19ÆüÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤¹¤ë6¶è´Ö42.195km¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë31¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤Ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ºòÇ¯¤Î1¶è¶è´Ö¾Þ¤Î°Ëß·ºÚ¡¹²Ö¡Ê34¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤¬¡¢°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°Ëß·¤Ï¹â¹»¡¦Âç³Ø»þÂå¤ËÂç³èÌö¤·¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡£¤·¤«¤·¼Â¶ÈÃÄÆþ¤ê¸å¤ÏÄãÌÂ¤·¡¢21Ç¯12·î¤Ë°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤·¤¿¡£¤À¤¬Êì¹»¤Î½çÂç¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËºÆÅÙÁö¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¥¹¥¿¡¼¥Ä¤Ç¸½Ìò¤ËÉüµ¢¡£3¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ1¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£Éüµ¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð¾ì31¥Á¡¼¥àÁ´Áª¼ê°ìÍ÷¡Û¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤ËÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥ó7°ÌÆþ¾Þ¡¦ÂçÄÍÀ½Ìô¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
Éüµ¢2Ç¯ÌÜ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
1·î¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤³¤½2»þ´Ö29Ê¬28ÉÃ¤Ç8°Ì¡ÊÆüËÜ¿Í6°Ì¡Ë¤È¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿°Ëß·¤Ï½çÄ´¤À¡£5·î¤ÎÅìÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ5000£í¤Ç15Ê¬23ÉÃ00¤È¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¼«¸ÊµÏ¿¤Î15Ê¬25ÉÃ90¤ò¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£
5000£í¤Ç¤Ï6·î¤Î¥Û¥¯¥ì¥óDistance Challenge¿¼ÀîÂç²ñ¤Ç¤â15Ê¬16ÉÃ70¤Î¼«¸Ê¿·¡¢7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï15Ê¬24ÉÃ76¤Ç6°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£10000£í¤Ï¼«¸Ê¿·¤³¤½½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬6·î¤Î¥Û¥¯¥ì¥óDistance Challenge»ÎÊÌÂç²ñ¤Ë32Ê¬01ÉÃ87¤ÇÍ¥¾¡¡¢9·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¤â32Ê¬32ÉÃ82¤Ç5°Ì¡ÊÆüËÜ¿Í1°Ì¡Ë¤È¹¥À®ÀÓ¤òÂ³¤±¤¿¡£
°Ëß·¤Ï¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤ò2¤Äµó¤²¤¿¡£1¤Ä¤ÏÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¶µ·±¤Ç¡¢Îý½¬¤ÎÀßÄê¥¿¥¤¥à¤è¤êÂ®¤¯Áö¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ3¥«·î¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÇÁö¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï1Ç¯°Ê¾å¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢Îý½¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¡£
½µ¤Ë2¡Á3²ó¹Ô¤¦Éé²Ù¤Î¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬¤Ï¹°»³ÊÙ´ÆÆÄ¤¬Î©°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢°Ëß·¤Ï¡Ö½¼¼Â´¶¡¢ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖºòÇ¯¤è¤êÀßÄê¥¿¥¤¥à¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐÌµÍý¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬°Ê³°¤ÎÆü¤Î¥¸¥ç¥°¤Ï°Ëß·¤¬¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹Ô¤¦¤¬¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï10·î¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£É¬Á³Åª¤Ë¥¸¥ç¥°¤ÇÁö¤ëµ÷Î¥¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½Õ²Æ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸¦¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¥¸¥ç¥°¤Çµ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
Éüµ¢Åö½é¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÁá¤á¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Ç¡¢°Ëß·¤Ïº£Ç¯¤â¥í¡¼¥É¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
ÅìÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë
¤·¤«¤·°Ëß·¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1¤Ä¤ÏÁ°½Ò¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï4·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢10000£í¤Ç¤¢¤ë¡£Âçºå¤ÏÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ö2»þ´Ö19Ê¬Âæ¤ÇÍ¥¾¡¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï2°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢5·îËö¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç32Ê¬38ÉÃ12¤Î7°Ì¤ÈÇÔ¤ìÂåÉ½¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£
¹°»³´ÆÆÄ¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö10000£í¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Î¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿¼ºÇÔ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âçºå¤òÁö¤Ã¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¤òÁÀ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅìÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤·¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¡¢Îý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁºÇ²¼°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë
¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Ç°Ëß·¤¬Áö¤ë¤Î¤Ï1¶è¡Ê7.0km¡Ë¤«3¶è¡Ê10.7km¡Ë¡£1¶è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤Ç¡¢Â®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤òÉÝ¤ì¤º²¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°Ëß·¡Ë¤È¤¤¤¦Áö¤êÊý¤ò¤¹¤ë¡£3¶è¤Ê¤é¡ÖÁ°¤ËÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤éÁ´°÷¤òÈ´¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹°»³´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¡£ºòÇ¯¤Ï15°Ì¤Ç¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÀ¾³°¸ìÂç¤«¤éÆþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î»°ÎØÆîºÚ»Ò¡Ê23¡Ë¤È¡¢½çÂç¤«¤éÆþ¼Ò7Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾Àî¿¿Í³¡Ê28¡Ë¤¬¼çÍ×¶è´Ö¤Î1¡¢3¡¢5¶è¸õÊä¤À¡£
°Ëß·¤Ï¡Ö¿·¿Í¤â3¿ÍÆþ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£Éüµ¢1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤â¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡×µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¼«¿È¤ÎºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹·Ð¸³¡¢°úÂà¤¹¤ëÁ°¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¤ò¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö4·î¤«¤é¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹°»³´ÆÆÄ¡£¡Ö»°ÎØ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¾Àî¤Ï¥±¥¬¤ÇºòÇ¯¤Ï±ØÅÁ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å5000£í¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ15Ê¬Âæ¡Ê15Ê¬56ÉÃ04¡Ë¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÏºòÇ¯¤è¤ê²¿ÃÊ³¬¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ëß·¤È¤¤¤¦ÂçË¤¤¬¤¤¤Æ¡¢1¶è¤«3¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¶è´Ö¤Î4¶è¤Ç¤â¡¢¡Ê¥ï¥ó¥°¥¤¡¦¥¨¥¹¥¿¡¼¡¦¡Ë¥ï¥ó¥Ö¥¤¡Ê22¡Ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¾Àî¤¿¤Á¤¬¥¨¡¼¥¹¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡£¤½¤³¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Í¥¾¡¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
ºòÇ¯¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î24°Ì¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥Ä¤¬¡¢°Ëß·¸ú²Ì¤¬¿»Æ©¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Î¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¡£
¡ÊTEXT by »ûÅÄÃ¤Ï¯ /¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ïº£Ç¯1·î¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë°Ëß·Áª¼ê