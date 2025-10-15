¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¡È¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¡É¤ÏÆüËÜ²è²È¤ÎÂçºî¡¡ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û200Ëü±ß¢ª¶Ã¤¤Î´ÕÄê³Û¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§54¡Ë¤Î14ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¡¢ÆüËÜ²è²È¡¦ÃÓ¾å½¨À¦¡Ê1874¡Á1944¡Ë¤ÎºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾×·âÃÍ¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û200Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¡ÈÆüËÜ²è²È¤ÎÖ¢É÷¡É
¡¡°ÍÍê¼Ô¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ÇÊ¸¶ñÈÎÇä²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¡£¡È¤ªÊõ¡É¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÉã¤¬200Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡¦Ä¹Ìî½Ð¿È¤Î½¨À¦¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Ö¢É÷¡£
¡¡30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Éã¤¬200Ëü±ß¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤ÎÅ¹¤¬ÅÝ»º¡£¤½¤ÎºÝ¡ÖÊÖºÑ¤ò¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¤³¤Î¤ªÊõ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£3Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¹üÆ¡¹¥¤¤ÎÉã¤Ï¡¢¡Ö200Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤¤¤Ä¤«ÈÖÁÈ¤Ç´ÕÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ªÊõ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ä¡£¥Ë¥»¥â¥Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤óÉÁ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜÊª¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢½¨À¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVTR¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·Ê·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¡È¤ªÊõ¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ²ûµ¿Åª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡£
¡¡°ÍÍê¿Í¤ÏËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤È¤·¤Æ¼Ú¶â¤ÈÆ±³Û¤Î¡Ö200Ëü±ß¡×¤ÈÄó¼¨¡£ÂÐ¤¹¤ëº£ÅÄ¤Ï¡Ö5Ëü±ß¡×¤È¤¹¤ë¤¬¡¢´ÕÄê³Û¤Ï¡Ö300Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢º£ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÊª¤À¤¢¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¡£
¡¡´ÕÄê¤·¤¿¡Ö»×Ê¸³Õ¶äºÂ¡×Å¹Ä¹¤Î¶â»ÒÊþÍµ»á¤Ï¡Ö¿¿ºî¤Ë´Ö°ã¤¤¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö½¨À¦¤¬¤Þ¤À22¡¦23ºÐ¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ËëËö¤«¤éÌÀ¼£´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿²è²È¡¦ÂìÏÂÄâ¤ÎºîÉÊ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡ÖÅö»þ´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿½¨À¦¤Ë°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¿ÞÊÁ¤ÇÉÁ¤«¤»¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¼ã¤¤º¢¤«¤é¹â¤¤µ»ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤â½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë»ËÎÁÅª¤Ë¤âµ®½Å¤ÊÎÉ¤¤ºîÉÊ¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ËMB¤ÎÊ¡ß·Ï¯¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È°ÍÍê¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
