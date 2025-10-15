¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÀ¼Í¥¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î½½»°²ó´÷Ë¡Í×¤Ø¡Ö12Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢ÀèÀ¸¤¬¡Ä¡×
À¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ºî¼Ô¤ÎÌ¡²è²È¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î½½»°²ó´÷Ë¡Í×¤Î¤¿¤á¡¢¹âÃÎ¸©¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ¤Ï¡ÖÆüµ¢¤ê¤Ç¹âÃÎ¤Ø!º£Æü¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·ÀèÀ¸¤Î½½»°²ó´÷¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë±üÍÍÄª¤µ¤ó¤Î»°½½»°²ó´÷¤ÎË¡Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤â¤ªÊè»²¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹âÃÎ¤Ç¤¹¡£Î®ÀÐ!À²¤ìÃË¤Î¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸!½ë¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÊèÀÐ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¡¢12Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢ÀèÀ¸¤¬¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤éÅìµþ¤Ëµ¢¤ë¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤ÇÊó¤ê¡¢Ï¢·ë¤Î¤È¤³¤í¤ÇÊøÀÞ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¡¢ºÇÁá¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â¤¢¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¤Ï³Î¼Â¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È12Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀèÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡ÖÀèÀ¸¡Á!¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡Á!?¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸«¼é¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿»²¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£