ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°¦Ì¼¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö²£´é¤¬¤Û¤Ü¤È¤â¤Á¤ó¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡¡¡ÖºÇ¶¯°äÅÁ»Ò¡×
¸µAKB48ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤È¤È¤â¤Ë¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÈÄÌî¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤·¤´¤È¡£¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡¡¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¿§¡¹»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡Ä¡¡ÎÞ¤¢¤ê´¶Æ°¤¢¤ê¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤òËþµÊ¤¹¤ëÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ä¹½÷¤Ï¼ê½ÑÃå¤ä¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´é¤Î±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤â¿ôÅÀÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÄÌî¤Ï¡ÖºÇ¶á±×¡¹°¦¤ª¤·¤¤Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ì¤ë¹¬¤»¤ä´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¡ÂçÊÑ¤Ê»þ¤âÍ¥¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¾Íè¤Ê¤Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê?¡×¤ÈÊì¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª´é¤«¤Ã¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í?ºÇ¶¯°äÅÁ»Ò¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤óÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¤§¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÅ·»È¤«¤È¡£¡£¡ª¡×¡Ö²£´é¤¬¤Û¤Ü¤È¤â¤Á¤ó¤ÇÈþ½÷¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£