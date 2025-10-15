"ºî¤ë¿Í"¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤ÉÙß·¾¦Å¹¤ÎÀïÎ¬
Åìµþ±Ø¶á¤¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙß·¾¦Å¹¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙß·¾¦Å¹¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¡×¤ÊÆ»¶ñ
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ò²ó¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡È¿©¡É¤ÎÀìÌçÅ¹¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤äÎÁÍý¹¥¤¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ï¥«¥ë¥Ç¥£¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡¢À®¾ëÀÐ°æ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡õ¥Ç¥ë¡¼¥«¡¢¤½¤·¤ÆÀ½²Û¡¦À½¥Ñ¥ó´ØÏ¢ÀìÌçÅ¹¤ÎÉÙß·¾¦Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÉÙß·¾¦Å¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ê¥ß¡×¡Ö¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ææ¤ÎÌ¾¾Î¤ò´Þ¤á¥Ñ¥óÍÑ¾®ÇþÊ´¤Î¶¯ÎÏÊ´¤À¤±¤Ç¤â²¿¼ïÎà¤âÎÌÊÌ¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥¯¥ë¥ß¤â¼ïÎà¤äÎÌÊÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¡¼¥¹¥È¤ÈÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÎ²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤ÎºàÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑÉÊ¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ÎºàÎÁ¡¢¤ª²Û»Ò¤Î·¿¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑÉÊ¤â¤¢¤ë¡¢À½²Û¡¦À½¥Ñ¥ó¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤Î¤À¡£¤·¤«¤âÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÉÙß·¾¦Å¹¤ËÍè¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤½¤í¤¦¡×
ÉÙß·¾¦Å¹¤Ï¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñÌó90Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¡£
¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï1000¡Á4000¼ïÎà¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÌó1Ëü¼ïÎà¤âÍÑ°Õ¡£Æ±¼ÒÅ¹ÊÞ»ö¶ÈÉô¤Î¸¶°ìÍº»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¤Ë²¿¼ïÎà¤«¿·¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊ´¡×¤À¤±¤Ç¤â°µ´¬¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
º¹ÊÌ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÉÙß·¾¦Å¹¤ËÍè¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤½¤í¤¦ÅÀ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¸¶»ö¶ÈÉôÄ¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÙß·¾¦Å¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ð¤ì¤¿¡¢¤È¤³¤í¤Æ¤óÆÍ¤¡£¡Ö·¿È´¤¥¯¥Ã¥¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¡ªÀ¸ÃÏ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ë°¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤é¤ì¤¿ÎäÅà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¡£
¤È¤³¤í¤Æ¤óÆÍ¤¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥óÍÑ¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¥·¥å¥¬¡¼¡¢¼«²ÈÀ½¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë»È¤¦ÍÓÄ²¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¾¦ÉÊ¤â¸«¤Ä¤«¤ë°Â¿´´¶¤¬¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤«¤à¡£Å¬Àµ²Á³Ê¤ò¼é¤ëÊý¿Ë¤â¡¢¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª²Á¹â¤Ç¡È¼êºî¤ê¡É¤Ë¼ûÍ×
ºÇ¶áÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥óÍÑ¤ÎÊÆÊ´¡Ö¥ß¥º¥Û¥Á¥«¥é¡×¤ÇºòÇ¯9·î¡Áº£Ç¯8·î¤Î1Ç¯´Ö¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæÌó127¡ó¤Î¿¤Ó¡£¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¿©ÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥·¥¢¡¾¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¾®ÇþÊ´²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿º¢¡¢ÉÊ¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ÊÆÊ´¤¬¸«Ä¾¤µ¤ìÎ®¹Ô¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥óÍÑÊÆÊ´¡Ö¥ß¥º¥Û¥Á¥«¥é¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
¹âÆ¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÂåÂØ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¿¢ÊªÌý»é¤ò»È¤Ã¤¿À½²ÛÍÑ¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤â¿Íµ¤¤¬¹¥É¾¤À¡£
ºàÎÁÈñ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤â¼êºî¤ê¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¡¢ÆÃ¤ËÎäÅà¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤¬¿Íµ¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤Ï¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤Î¥µ¥ó¥¿¤ä¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤â¼êºî¤ê¼ûÍ×¤Ç¤è¤¯Çä¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊª²Á¹â¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤ëº£¡¢ÉÙß·¾¦Å¹¤Ç¤âÊÑ³×¤Îµ¡±¿¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎäÅà¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤ò¹ØÆþ¤·¡¢²È¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ì¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±¡¼¥¤¬¤¹¤°ºî¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤Ï¥±¡¼¥¤Î¾þ¤êÉÕ¤±ÍÑÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
ÉÙß·¾¦Å¹¤Ï2024Ç¯1·î¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®¤«¤éÄ®ÅÄ»Ô¤Îµþ²¦Â¿Ëà¶±ØÁ°¥Ó¥ë¤ËËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ´ØÅì¶á¹Ù¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÒ¸Ë¡¦ÊªÎ®µòÅÀ¤ò½¸Ìó¡£¥Ó¥ë¤Î2¡Á4³¬¤¬ÁÒ¸Ë¤Ç¡¢5³¬¤¬ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤À¡£
Å¾µ¡¤Ï09Ç¯¤ËÁÏ¶È²È¤Î4ÂåÌÜ¡¢ÉÙß·½ß¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò·ó¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä´ë¶È¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°Åª¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ë¡¢À½Â¤ÊªÎ®¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÅÚ¾í¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶»ö¶ÈÉôÄ¹¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ÉÙß·¾¦Å¹ ´Ý¥Ó¥ëÅ¹¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
09Ç¯¤Ë13Å¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¡¢16Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë57Å¹¡¢¸½ºß¤ÎÌó90Å¹¤Þ¤ÇµÞÂ®¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÞ³ÈÂç¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ûÍ×Æ°¸þ¤ËÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤òÍ½Â¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×Á°Äó¤¬¤¢¤ë¡£
¾ï²¹ÊÝÂ¸¤Ç¤¤ëÀ½²Û¡¦À½¥Ñ¥óºàÎÁ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Ê´Ä¶¤ËÄ¹´ü´ÖÃÖ¤±¤ÐÎô²½¤¹¤ë¡£¹âÉÊ¼Á¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò¸Ø¤ëÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯5·î¤Ë½×¹©¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©¶¶ËÜ¤Î¿·¹©¾ì¤ÈËÜ¼ÒÁÒ¸Ë¤Ç¡¢Å°Äì¤·¤¿²¹ÅÙ´ÉÍý¤ÇÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Ä¡£
¹©¾ì¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙºÊñ¡¢½Ð²Ù¤·Îô²½¤òËÉ¤°¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤äÍ¢Æþ¸µ¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÊªÎ®¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤âÃ»½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß
1919¡ÊÂçÀµ8¡ËÇ¯¡¢¸½ºß¤ÎÄ®ÅÄ»Ô¤Ç´¥ÊªÅ¹¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿Æ±¼Ò¤¬¡¢À½²Û¡¦À½¥Ñ¥óºàÎÁ¤Î°·¤¤¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤Ï70Ç¯º¢¡£54Ç¯¤«¤éÁêÌÏ¸¶¤Ë¤¢¤ëÊÆ·³´ðÃÏ¤ËÇöÎÏÊ´¤ò²·Çä¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢70Ç¯¤´¤í¤Ë¤ª²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤Î¼êºî¤ê¥Ö¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Å¹Æ¬¤ÇÇöÎÏÊ´¤Î¾®Ê¬¤±ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤À¡£
º£¤Ç¤³¤½ÇöÎÏÊ´¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤ËÃæÎÏÊ´¤Ï¡Ö¤¦¤É¤óÊ´¡×¡¢ÇöÎÏÊ´¤Ï¡Ö¥á¥ê¥±¥óÊ´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÄ¹¤é¤¯¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤ÎÃæÎÏÊ´¤Ç¤¦¤É¤ó¤äÅ·¤×¤é¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃæÎÏÊ´¤ÏÍÎ²Û»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¡£ÉÙß·¾¦Å¹¤ÏÇöÎÏÊ´¤«¤é»Ï¤á¤ÆÀ½²Û¡¦À½¥Ñ¥ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
À½²ÛÍÑ¤ÎÊÆÊ´¡Ö¥ß¥º¥Û¥Á¥«¥é¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
2020Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤ËÂ¿¤¯Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉÙß·¾¦Å¹¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï2019Ç¯¤«¤éÍèÅ¹¼Ô¿ô¤¬¸º¤ê»Ï¤á¡¢°ì»þ¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Î85¡ó¤Þ¤Ç¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤ªµÒÍÍ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ¼Ò°ÜÅ¾¸å¤ËÇØ¿å¤Î¿Ø³Ð¸ç¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¸ì¤ë¡£
ÉÙß·¾¦Å¹¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀìÌç²È¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡Ö2020Ç¯¤«¤éÅ¹ÊÞÊ»Àß¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò3¥«½ê¤Ç±¿±Ä¡£¤³¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö»Õ¤òÇ¤¤»¤ë¤¿¤á¡¢·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë¼Ò°÷¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î»î¿©¡¦ÀÜµÒÂÐ±þ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶»ö¶ÈÉôÄ¹¡Ë
»î¿©¤Ç¿¤Ó¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥óÍÑ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¤ÊÊ´¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡£º£¤ÏÅ¹Æ¬¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥óÍÑ¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤âÎ®¹ÔÃæ¤À¤¬¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï»î¿©ÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤Ç¡¢Á°Ç¯¤Î1.5ÇÜ¤âÇä¤ì¤¿¡£
¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤¤ÊÊ´¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Æ¦²Û»Ò¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯Îà¤âÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÃ¤Ë¶áÎÙ¤ËÂç´ë¶È¤ÎËÜ¼Ò¤¬Â¿¤¤´Ý¥Ó¥ëÅ¹¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬Çã¤¤¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥³¥í¥ÊÁ°º¢¤«¤é¼êºî¤êÍÑ¤ÎºàÎÁ¤òµá¤á¤ëÃËÀµÒ¤âÁý¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙß·¾¦Å¹¤ÎÃæ¿´¸ÜµÒ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢40¡Á60Âå½÷À¤¬Ãæ¿´¤À¡£¸ÜµÒ¤ÎÉý¤Ï¡¢Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Æ¦²Û»Ò¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
¼êºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë
17Ç¯¤ËÆ±¶È¤Î¥¯¥ª¥«¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î»ö¶È¤ò¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿ÉÙß·¾¦Å¹¡£¼«Í³¤¬µÖ¤Î¥¯¥ª¥«¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¿¦¿Í¤ä¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¶µ¼¼¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ½²Û¡¦À½¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊºàÎÁ¤äÆ»¶ñ¤ò»ÈÍÑ¡£¹¡¹¤È¤·¤¿²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í½Ìóº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶»ö¶ÈÉôÄ¹¡Ë
Â¿Ëà¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Î°ì³Ñ¤ËËÜ¼Ò¤ò°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Îºòº£¡¢Í¥½¨¤Ê¥Ñ¡¼¥È¿Íºà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿Ëà¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ê¡¢¿¦½»¶áÀÜ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤½÷À¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£
ÀìÌçÅ¹¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤Î¸ÜµÒ¤¬µá¤á¤ë¾ðÊó¤ò¡¢Åª³Î¤Ë½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤Î¼êºî¤êÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤àº£¤Ç¤â¡¢¼ñÌ£Åª¤ÊÀ½²Û¡¦À½¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿ÉÙß·¾¦Å¹¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¼êºî¤êÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼êºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤À¤í¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§ÉÙß·¾¦Å¹Äó¶¡¡Ë
¡Ê°¤¸Å ¿¿Íý ¡§ ºî²È¡¦À¸³è»Ë¸¦µæ²È¡Ë