¡Ö21À¤µª¤Î¿¿¤Î²¦Ä«¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÛ¤¯¡È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿»þÂå¡É¡¡NY¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Èá°¥¡Ö¡È¶â¤Ç¾¡¤ÄÌîµå¡É¤ÇÂ¾µåÃÄ¤ËÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçÃ«¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼êÂ·¤¤¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨¤âÄºÅÀ¤Ëµ±¤¯¤À¤í¤¦¤«(C)Getty Images
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïº£µ¨¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ËÉÙ¤ÊÀïÎÏ¤òÂ·¤¨¤ëºòµ¨²¦¼Ô¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤ÓÀ¤³¦°ì¤ÎºÂ¤ØÅÐ¤ê¤Ä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ï¢ÇÆÃ£À®¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢21À¤µª¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¤À¡£¸½ºß¤Þ¤ÇºÇ¸å¤ÎÏ¢Â³À¤³¦°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢1998Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬3Ï¢ÇÆ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤òÃ©¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤òÄÏ¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢µå³¦¶þ»Ø¤ÎÅÁÅýµåÃÄ¤Î¤ß¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÀ¤³¦°ì¤ÎºÂ¤òÁè¤¤¡¢ÎòÂå¤ÎWSÍ¥¾¡¤Ç¤âºÇÂ¿¡Ê27²ó¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔÂà¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ¡²ñ¤âÆ¨¤·¡¢º£µ¨¤â¸·¤·¤¤¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅ¸³«¤ò¼õ¤±¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED Yanks Go Yard¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¡¢Î¾Ì¾ÌçµåÃÄ¤òÈæ³Ó¤¹¤ëÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£µ¨¤â¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î90Ç¯Âå²«¶â´ü¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò°µÅÝ¤·¡¢NLCS¤Ç¤â¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÂÐ¤·Í¥°Ì¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¼«ÌÇ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Èà¤é¤Î¤¿¤á¤ÎÉñÂæ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¤â¤Ï¤äÎã³°Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿¤Î²¦Ä«¤È¸Æ¤Ù¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½áÂô¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÇÁª¼ê³ÍÆÀ¤ò¿Ê¤á¤¿¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¤«¤Ä¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿¡¢¡Ø¶â¤Ë»åÌÜ¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¾¡¤Ä¡ÙÀïÎ¬¤Ç¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ¤äµåÃÄ±¿±ÄÇ½ÎÏ¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¼«¤é¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡È¶â¤Ç¾¡¤ÄÌîµå¡É¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¤¤¤ÞÂ¾µåÃÄ¤ËÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ÎÀïÎ¬¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¿¤À¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÈáÃ²¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌö¿Ê¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ£»¨¤Ê¶»¤ÎÆâ¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤òÊú¤¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¸½À¤³¦²¦¼Ô¤ÎâÁ¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÊ¨¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
